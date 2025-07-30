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Боровлянский спецлесхоз пострадал от непогоды: работы предстоят на площади около 100 га

30 июля 2025 13:45
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В пострадавшем от непогоды агрогородке Колодищи работает республиканский отряд специального назначения «Зубр» МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Боровлянский спецлесхоз пострадал от непогоды: работы предстоят на площади около 100 га-2

Для оперативного восстановления ущерба, который нанесла стихия накануне, привлечены всевозможные аварийные службы. В населенном пункте около 600 домов остались без электроснабжения. Сорваны крыши, сломаны заборы, разбиты и перевернуты машины, у 17 повреждены кровли. 

Отряд спецназначения «Зубр» ликвидирует последствия непогоды в Колодищах.

Пострадал и Боровлянский спецлесхоз: работы предстоят на площади около 100 гектаров. Сейчас продолжается расчистка проездов к бурелому.

Боровлянский спецлесхоз пострадал от непогоды: работы предстоят на площади около 100 га-4

Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:
На сегодня лесхозом уже завезено три комплекса, операционная техника, которая работает на территории Государственного лесного фонда. Это харвестер и форвардер работают. Порядка шести тракторов на удаление аварийных деревьев и порядка 48 человек личного состава. 20 человек с пилами работают и помощники.

На устранение последствий непогоды брошены все силы. Всего с первых минут реагирования на последствия прохождения грозового фронта в Минском районе направлено более 320 работников чрезвычайных и аварийных служб и более 40 единиц техники.

# Погода в Беларуси # Ураган # МЧС Беларуси

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