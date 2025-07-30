Боровлянский спецлесхоз пострадал от непогоды: работы предстоят на площади около 100 га

В пострадавшем от непогоды агрогородке Колодищи работает республиканский отряд специального назначения «Зубр» МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для оперативного восстановления ущерба, который нанесла стихия накануне, привлечены всевозможные аварийные службы. В населенном пункте около 600 домов остались без электроснабжения. Сорваны крыши, сломаны заборы, разбиты и перевернуты машины, у 17 повреждены кровли.

Отряд спецназначения «Зубр» ликвидирует последствия непогоды в Колодищах.

Пострадал и Боровлянский спецлесхоз: работы предстоят на площади около 100 гектаров. Сейчас продолжается расчистка проездов к бурелому.