Вступительная кампания – 2025! Колледжи Беларуси продолжают принимать документы от абитуриентов

Набор в колледжи в 2025 году практически в полтора раза превышает набор в вузы. На уровень профессионально-технического образования запланировано принять около 28 тысяч первокурсников, также более 38 тысяч абитуриентов ожидают колледжи на уровень среднего специального образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть колледжи, где уже достигнут план приема. На некоторые специальности складывается конкурс по 2-3 человека на место. Не теряют актуальности педагогические профессии, инженерного и строительного профиля. Всего доступно образование по двум сотням направлений. Каждое из них соответствует требованиям реального сектора экономики и ожиданиям заказчиков кадров.

Глеб Аршинский, абитуриент:

Идея была моя. Специальность – «Педагогическое сопровождение», или же воспитатель. Несмотря на то, что у нас довольно продвинутый век, но педагог – такая профессия, которая должна быть, поэтому пойдем учить детей.

Даниил Карпов, абитуриент:

Официант-бармен, после 11 класса, потому что это для меня интересно. Деньги хорошие. Это хобби, это как искусство практически. Приемная комиссия начала работать в мой день рождения. Я поехал в военкомат, сделал прописное и сразу сюда. Прием документов в учреждения среднего специального образования закончится 17 августа, на уровень профтехобразования – 23 августа. Проверить, как проходит вступительная кампания, в столичные колледжи сегодня приехал министр образования Беларуси. В этом году в Беларуси увеличился набор по 86 специальностям – в основном это IТ и промышленные направления.