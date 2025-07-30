Вступительная кампания – 2025! Колледжи Беларуси продолжают принимать документы от абитуриентов
Набор в колледжи в 2025 году практически в полтора раза превышает набор в вузы. На уровень профессионально-технического образования запланировано принять около 28 тысяч первокурсников, также более 38 тысяч абитуриентов ожидают колледжи на уровень среднего специального образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть колледжи, где уже достигнут план приема. На некоторые специальности складывается конкурс по 2-3 человека на место. Не теряют актуальности педагогические профессии, инженерного и строительного профиля. Всего доступно образование по двум сотням направлений. Каждое из них соответствует требованиям реального сектора экономики и ожиданиям заказчиков кадров.
Глеб Аршинский, абитуриент:
Идея была моя. Специальность – «Педагогическое сопровождение», или же воспитатель. Несмотря на то, что у нас довольно продвинутый век, но педагог – такая профессия, которая должна быть, поэтому пойдем учить детей.
Даниил Карпов, абитуриент:
Официант-бармен, после 11 класса, потому что это для меня интересно. Деньги хорошие. Это хобби, это как искусство практически. Приемная комиссия начала работать в мой день рождения. Я поехал в военкомат, сделал прописное и сразу сюда.
Прием документов в учреждения среднего специального образования закончится 17 августа, на уровень профтехобразования – 23 августа. Проверить, как проходит вступительная кампания, в столичные колледжи сегодня приехал министр образования Беларуси. В этом году в Беларуси увеличился набор по 86 специальностям – в основном это IТ и промышленные направления.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Проходные баллы, средние баллы аттестатов либо свидетельств о базовом образовании возрастают. По таким направлениям, например, как педагогика в наших колледжах мы видели, что приходят ребята со средними баллами аттестатов и 10.0, и 9.0. И мы полагаем, что средние проходные баллы будут выше, чем 8.0. Это говорит о том, что это не только мотивированные, но очень подготовленные ребята.
Что касается высшего образования, белорусские университеты уже произвели зачисление на бюджет. В этом году очень высокий уровень выполнения контрольных цифр приема, он составил 99,5 %. Каждый четвертый поступивший – будущий инженер, а каждый десятый – педагог, медик и работник АПК.