Правительство подготовило макеты госпрограмм на будущую пятилетку

Как будем жить, где зарабатывать и на что тратить? Сегодня в правительстве говорили о ближайшем будущем. Речь о предстоящей пятилетке и государственной стратегии с 2026 по 2030 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как будем жить, где зарабатывать и на что тратить? Сегодня в правительстве говорили о ближайшем будущем. Речь о предстоящей пятилетке и государственной стратегии с 2026 по 2030 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заседании президиума Совета министров рассмотрели так называемые макеты государственных программ. Пока это примерные сценарии с возможностью корректировки.
Речь о двух десятках программ, 19 из которых социально-экономической направленности, плюс одна программа инновационного развития. По сути, каждая их них это детальный пошаговый план работы всех государственных органов и экономики на предстоящие годы. Именно продуманный подход позволит минимизировать все возможные риски для экономики, а также максимально эффективно спланировать использование средств.
Среди приоритетов – строительство качественных дорог, повышение уровня использования отходов, более широкое использование в энергетике местных видов топлива. Всего госпрограммы содержат около 120 показателей. Такие дорожные карты помогут в реализации задач и целей будущей пятилетки.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Все программы нацелены на выполнение определенных направлений пятилетки. И за каждое направление ответственен вице-премьер. Таким образом мы обеспечиваем ту самую ответственность и вертикализацию задач в госуправлении. Основные приоритеты и направления пятилетней программы одобрены на президиуме и главой государства. Это пять приоритетов и семь основных направлений. В развитие их мы выстраиваем эту будущую нашу новую систему.
Управляемость и ответственность – вот основные принципы, которые будут заложены в госпрограммы будущей пятилетки. Все они, разумеется, создаются с учетом наработок нынешних. Так, в текущей пятилетке в стране реализуют 29 таких программ.
В рамках их выполнения уже построено более 17 миллионов квадратных метров жилья, введено в эксплуатацию более 180 больниц, поликлиник, детских садов и школ, построено и отремонтировано более 13 тысяч километров дорог.