Правительство подготовило макеты госпрограмм на будущую пятилетку

Как будем жить, где зарабатывать и на что тратить? Сегодня в правительстве говорили о ближайшем будущем. Речь о предстоящей пятилетке и государственной стратегии с 2026 по 2030 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании президиума Совета министров рассмотрели так называемые макеты государственных программ. Пока это примерные сценарии с возможностью корректировки. Речь о двух десятках программ, 19 из которых социально-экономической направленности, плюс одна программа инновационного развития. По сути, каждая их них это детальный пошаговый план работы всех государственных органов и экономики на предстоящие годы. Именно продуманный подход позволит минимизировать все возможные риски для экономики, а также максимально эффективно спланировать использование средств. Среди приоритетов – строительство качественных дорог, повышение уровня использования отходов, более широкое использование в энергетике местных видов топлива. Всего госпрограммы содержат около 120 показателей. Такие дорожные карты помогут в реализации задач и целей будущей пятилетки.