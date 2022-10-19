Что на обед у свиней и бурёнок? Вот как белорусское сельхозпредприятие улучшает показатели

Новости Беларуси. Глубокая переработка зерна по современным биотехнологиям. В Могилевском районе делают ставку на производство собственных комбикормов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последнее время количество цехов, где их изготавливают в регионе, увеличилось. Еще один летом 2022-го запустили на базе сельхозпредприятия «Авангард». Новый продукт уже попал на кормовой стол животным и доказал свою эффективность. Например, надои у буренок за три месяца приросли на пол-литра, и это только начало. Маленькие секреты большого молока пыталась раскрыть Юлия Мычка.

Техническая начинка современного комбикормового завода хоть и похожа на космический корабль, но по функциям больше напоминает кухонный комбайн. Главная задача – правильно смешать все ингредиенты, сохраняя их полезные свойства, и получить качественный корм. Прямо сейчас идет процесс приготовления продукта для дойного стада. Увидеть его воочию не получится, зато на экране монитора все процессы разложены по полочкам. Вот и рецепт: пшеница, тритикале, мел и даже соль. Большой кухней для животных управляет Людмила Целобенок.

Людмила Целобенок, оператор комбикормового цеха сельхозпредприятия «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»:

Это же программа, как и человек, может давать сбои, поэтому нужно тщательно все смотреть и наблюдать.

Ведра, кнопки и рычаги – все это осталось в прошлом. Николай Борисов еще застал те времена, когда для создания большого объема комбикормов требовались сильные руки и различные механические элементы.

Николай Борисов, инженер комбикормового цеха сельхозпредприятия «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»:

Производство работает без сбоев практически. И мы планируем, что производство все время будет увеличиваться и достигнет с увеличением поголовья животных максимума своего.

Современный комплекс по производству сухих кормов – это своего рода революция в агросекторе. Он оснащен линиями микро- и макродозирования, способен обволакивать гранулы в масла и патоку, выжимать все до последней капли из рапса. Все, что выращено на местных полях, в качестве ингредиентов войдет в книгу рецептов. Сейчас в ней 10 позиций, вот-вот появится 11-я.

Татьяна Шайтарова, лаборант комбикормового цеха сельхозпредприятия «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»:

Разрабатывается рецепт для маленьких поросят. Он будет высокопротеиновый, конечно же, чтобы у нас маленькие поросятки росли, набирали свой вес, был питательный комбикорм. Иметь свой комбикормовый завод – мечта каждого сельхозпредприятия. Он дает уникальную возможность разработать рецептуру, которая необходима конкретному поголовью.

Евгений Осипенок, начальник комбикормового производства сельхозпредприятия «Авангард» РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»:

Работаем тесно с нашими зоотехниками, животноводами постоянно, мониторим ситуацию. Идет снижение удоев, которое нежелательно, – сразу анализируется, в чем дело: недостаток белка или другого элемента. Меняется рецепт, и сразу делаем по новому рецепту. На данный момент удои растут, привес у поголовья тоже есть. Мощность цеха – 20 тысяч тонн сухих кормов в год. Техническое перевооружение позволит хозяйству с большими амбициями полностью удовлетворить потребность животных в концентрированных продуктах. Ведь старый цех на 100 % обеспечивал только свинокомплекс, а вот кормовой стол для буренок – лишь на 20 %.

Юлия Мычка, корреспондент:

Комбикормами собственного производства этих буренок начали кормить три месяца назад, и вот результат: надои увеличились на пол-литра.