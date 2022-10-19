«Высажено около 37 тысяч деревьев». Вот как минчане благоустраивают город в рамках проекта «Зеленый двор вместе!»

Новости Беларуси. Весной и осенью коммунальные службы проводят месячники по наведению порядка. Осенний период в самом разгаре, поэтому минчане вместе с коммунальщиками принимают активное участие в уборке дворов и улиц города. К этому также приурочен проект «Зеленый двор вместе!», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Впервые он стартовал в апреле 2019 года и успешно проходит во всех районах столицы. Участники сажают деревья и кустарники, убирают листву и мусор, создают уют и комфорт на улицах города.

Анастасия Сулимская, главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

За время реализации проекта в нем приняли участие более двух тысяч жителей. Дополнительно озеленены более тысячи участков. Высажено около 37 тысяч деревьев и около 240 тысяч кустарников. Принять участие в этом проекте могут все жители Минска, для этого необходимо зайти на портал «Зеленый двор вместе!», зарегистрироваться, выбрать район, место посадки и оставить свои контактные данные. На портале можно ознакомиться с участками для высадки деревьев и кустарников с учетом расположенных коммуникаций, с видами растений, а также памятками по их посадке.

К примеру, в Центральный район в этом году поступило более 20 предложений по озеленению территорий. Все они рассмотрены и часть уже успели реализовать.

Татьяна Нестерович, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Центрального района г. Минска»:

За осенний месячник мы планируем посадить порядка 130 деревьев и 600 кустов. 80 деревьев мы уже посадили и порядка половины кустов уже тоже у нас высажено. Каждую субботу стараемся провести креативный субботник. Эта суббота не исключение. В рамках городского субботника организации ЖКХ подготовили много интересных мероприятий. В Заводском районе пройдет совместная с МЧС акция «Порядок и безопасность в каждый двор». В Ленинском вместе с предприятием «Спецкоммунавтотранс» организуют программу по раздельному сбору отходов и другие конкурсы.