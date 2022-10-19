Соседи затопили квартиру. Узнали у адвоката, как вернуть деньги за ущерб

Наводнение как наваждение. Когда стихийные затопления беспощадно атакуют квадратные метры, самое время бить тревогу. Для начала найдите виновника торжества, а после обратитесь в эксплуатирующую дом организацию для проведения обследования жилого помещения и составления соответствующего акта о залитии.​

​ Екатерина Чайко, адвокат Минской областной коллегии адвокатов: Очень важно, что же будет указано в этом акте залития, какие элементы отделки повреждены, в каких помещениях. Лицо, которое причинило указанный ущерб. Желательно указывать даже размеры пятен, разводы. И указывается дата, когда производилось составление данного акта о залитии.​

​ Екатерина Чайко: В случае, если не удается урегулировать мирным способом конфликт, можно обратиться сразу в суд. Как правило, ущерб взыскивается с собственника жилого помещения, даже при наличии договора найма жилого помещения не с нанимателя.​ В последующем собственнику разъясняется его право в порядке регресса требовать взыскание уже выплаченных им сумм ущерба с нанимателя.

​Затем, не ранее чем через 20 дней после обследования, сотрудники коммунальных служб составляют дефектный акт. Данный документ позволяет специалистам определить итоговую стоимость ремонтно-восстановительных работ.

​Но бывает и так, когда на скамье виновных оказывается не сосед сверху, а ​обслуживающая дом организация.

​Екатерина Чайко:

Порядок действий по фиксации факта залития и по определению размера ущерба не зависит от того, кто виновен в залитии, необходимо пройти все этапы.