Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле

Новости Беларуси. Знакомство с основами воинской деятельности, спортивно-патриотические лагеря, посещение музеев, встречи с ветеранами. В Новолукомле открылся Межшкольный центр допризывной подготовки молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в Витебской области действуют уже три таких объекта: в Полоцке, Новополоцке и Глубоком. Новолукомль стал четвертым населенным пунктом, где можно познать азы военной службы.

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:

Всего в Республике Беларусь 32 центра. Это будет 33-й. Министерство обороны очень тесно сотрудничает с Министерством образования, оказывает всяческую помощь – макетами оружия, различного рода документацией, учебными пособиями. Совместно разрабатываем учебные пособия.

Получать знания в Межшкольном центре допризывной подготовки будут более 300 учеников 10-11 классов со всего района.