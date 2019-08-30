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Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле

30 августа 2019 08:31
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Новости Беларуси. Знакомство с основами воинской деятельности, спортивно-патриотические лагеря, посещение музеев, встречи с ветеранами. В Новолукомле открылся Межшкольный центр допризывной подготовки молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-1

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-3

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-5

К слову, в Витебской области действуют уже три таких объекта: в Полоцке, Новополоцке и Глубоком. Новолукомль стал четвертым населенным пунктом, где можно познать азы военной службы.

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-8

Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Всего в Республике Беларусь 32 центра. Это будет 33-й. Министерство обороны очень тесно сотрудничает с Министерством образования, оказывает всяческую помощь – макетами оружия, различного рода документацией, учебными пособиями. Совместно разрабатываем учебные пособия.

Получать знания в Межшкольном центре допризывной подготовки будут более 300 учеников 10-11 классов со всего района.

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-11

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-13

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-15

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-17

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле-19

# Армия Беларуси # общество # Сергей Потапенко # Фотофакт

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