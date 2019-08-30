«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске

Новости Беларуси. Высокого профессионализма, мужества и выдержки ждут от нового пополнения Академии МВД. 30 августа курсанты принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественный ритуал прошел на площади Государственного флага.

Слова на верность Родине произнесли более 400 человек. Среди новобранцев – будущие криминалисты, эксперты в сфере финансовых преступлений, офицеры МВД. Все они уже прошли начальный курс подготовки. А в ближайшие четыре года им предстоит не только учиться, но и нести службу. С момента зачисления в вуз они считаются сотрудниками органов внутренних дел. В завершение церемонии

Юрий Караев, министр МВД Беларуси:

Те, кто служит, принимает присягу – это защитники Отечества: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов – все, кто носит погоны. Это защитники нашей страны. Желаю в этот день – день начала учебы, – чтобы никто не терял ни одной минуты. Каждая минута в стенах высшего учебного заведения дорога.