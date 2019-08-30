Прямой эфир

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске

30 августа 2019 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Высокого профессионализма, мужества и выдержки ждут от нового пополнения Академии МВД. 30 августа курсанты принесли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественный ритуал прошел на площади Государственного флага.

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-1

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-3

Слова на верность Родине произнесли более 400 человек. Среди новобранцев – будущие криминалисты, эксперты в сфере финансовых преступлений, офицеры МВД. Все они уже прошли начальный курс подготовки.

А в ближайшие четыре года им предстоит не только учиться, но и нести службу. С момента зачисления в вуз они считаются сотрудниками органов внутренних дел. В завершение церемонии

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-6

Юрий Караев, министр МВД Беларуси:
Те, кто служит, принимает присягу – это защитники Отечества: военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов – все, кто носит погоны. Это защитники нашей страны.

Желаю в этот день – день начала учебы, – чтобы никто не терял ни одной минуты. Каждая минута в стенах высшего учебного заведения дорога.

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-9

Евгений Фальковский, курсант Академии МВД:
Для меня это очень почетно. Я решил поступить в Академию МВД. Это была моя первая цель, и моя цель была достигнута. Следующая моя цель – закончить учреждение образования.

Торжественный момент с курсантами сегодня разделили и их родные. После присяги новобранцы смогут провести время с семьями. Сегодня они отправились в увольнение.

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-12

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-14

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-16

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-18

«Это защитники нашей страны». Курсанты Академии МВД принесли присягу в Минске-20

# Высшее образование в Беларуси # общество # Юрий Караев # Евгений Фальковский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле
30 августа 2019 08:31

Межшкольный центр допризывной подготовки молодёжи открылся в Новолукомле

Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске
30 августа 2019 08:30

Как девушка-инвалид прыгает с парашютом и танцует на коляске

Во многих районах празднуют дожинки: в Беларуси осталось убрать менее 2 % зерновых
30 августа 2019 08:00

Во многих районах празднуют дожинки: в Беларуси осталось убрать менее 2 % зерновых