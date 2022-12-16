Марафон добрых дел набирает обороты. В Дзержинске прошёл фестиваль «Зажги свою звезду»
Новости Беларуси. В Минской области благотворительная акция «Наши дети» стартовала с инклюзивного фестиваля творчества «Зажги свою звезду». Он прошел в Дзержинске. Фестиваль собрал ребят с особенностями со всего центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
16-летняя Вероника Стречко с детства увлекается рисованием. На областной фестиваль девушка приехала из Слуцка. Несмотря на проблемы со слухом, Вероника с легкостью общается с журналистами. А на конкурс привезла свои лучшие работы, большинство посвящены родному городу.
Вероника Стречко, воспитанница Слуцкого центра детского творчества:
На этой работе я изобразила быт, чем занимались люди в прошлые времена: шитье, рукоделие.
– А какая твоя любимая работа?
– Вот эта. Здесь осенний пейзаж, дождливый осенний пейзаж. Мне очень нравится дождливая осень, и я хотела передать это настроение на рисунке.
А вот Евгения Еваровская из Молодечно – в числе победителей в номинации «вокал». У девочки серьезное нарушение зрения, однако даже это не мешает ей заниматься музыкой, играть на фортепиано и осваивать гитару.
Подробности в видеоматериале.
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