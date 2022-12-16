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Марафон добрых дел набирает обороты. В Дзержинске прошёл фестиваль «Зажги свою звезду»

16 декабря 2022 15:12
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Новости Беларуси. В Минской области благотворительная акция «Наши дети» стартовала с инклюзивного фестиваля творчества «Зажги свою звезду». Он прошел в Дзержинске. Фестиваль собрал ребят с особенностями со всего центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Марафон добрых дел набирает обороты. В Дзержинске прошёл фестиваль «Зажги свою звезду»-1

16-летняя Вероника Стречко с детства увлекается рисованием. На областной фестиваль девушка приехала из Слуцка. Несмотря на проблемы со слухом, Вероника с легкостью общается с журналистами. А на конкурс привезла свои лучшие работы, большинство посвящены родному городу.

Марафон добрых дел набирает обороты. В Дзержинске прошёл фестиваль «Зажги свою звезду»-3

Вероника Стречко, воспитанница Слуцкого центра детского творчества:
На этой работе я изобразила быт, чем занимались люди в прошлые времена: шитье, рукоделие.
– А какая твоя любимая работа?

Марафон добрых дел набирает обороты. В Дзержинске прошёл фестиваль «Зажги свою звезду»-5

– Вот эта. Здесь осенний пейзаж, дождливый осенний пейзаж. Мне очень нравится дождливая осень, и я хотела передать это настроение на рисунке.

Марафон добрых дел набирает обороты. В Дзержинске прошёл фестиваль «Зажги свою звезду»-7

А вот Евгения Еваровская из Молодечно – в числе победителей в номинации «вокал». У девочки серьезное нарушение зрения, однако даже это не мешает ей заниматься музыкой, играть на фортепиано и осваивать гитару.

Подробности в видеоматериале.

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# Благотворительная акция # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области

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