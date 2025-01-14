Выборы-2025. Участковые комиссии продолжают работу в режиме дежурства

Знаковая веха в развитии страны, испытание на прочность политической системы государства. Выборы Президента Беларуси пройдут 26 января. Досрочное голосование стартует ровно через неделю, 21 числа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 января опубликованы предвыборные программы кандидатов. В газете «Звязда» – на белорусском языке, в газете «Рэспублiка» – на русском.

Участковые комиссии в эти дни работают в режиме дежурства. В определенные часы – лично или по телефону – можно обратиться по всем интересующим вопросам о процессе голосования. Списки избирателей сформированы на основании данных регистра населения и других информационных ресурсов. Это облегчает работу комиссий и позволяет использовать наиболее актуальные сведения.

Андрей Петухов, председатель участковой комиссии № 39 Центрального района Минска:

Наша комиссия работает в штатном режиме с 10 числа. Граждане, которые желают узнать, есть ли они в списках, приходят, предъявляют паспорт или документ, который уже предписан Центральной избирательной комиссией, и уточняют наличие себя в списках. С 21 числа они могут прийти и проголосовать досрочно, а 26 – день основного голосования.

Чтобы обсудить достижения Беларуси, перспективы развития государства, стратегические цели внутренней и внешней политики, по всей стране в рамках агитации проходят встречи с доверенными лицами и кандидатами в Президенты. Они призваны ближе познакомиться с предвыборными программами, дают возможность задать интересующие вопросы. На президентские выборы аккредитованы более 360 международных наблюдателей. Среди них – представители стран Европы, Африки, Латинской Америки, Азии и СНГ.