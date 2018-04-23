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Что изменится в Антоновском парке после реконструкции?

23 апреля 2018 19:45
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Новости Беларуси. Антоновский парк на Клумова ждет большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Что изменится в Антоновском парке после реконструкции?-1

Здесь обустроят терапевтическую зону. Сейчас по-новому оформляют клумбы и меняют скамейки, но это только начало. Затем появятся уникальные напольные шахматы и дорожка здоровья, откроется и зона для активного отдыха. А для людей с инвалидностью создадут переносные клумбы. Весь парк станет большой безбарьерной средой. Пока в Беларуси такого нет нигде.

# общество # Фотофакт # Парки Минска # Григорий Азарёнок

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