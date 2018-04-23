Что изменится в Антоновском парке после реконструкции?

Здесь обустроят терапевтическую зону. Сейчас по-новому оформляют клумбы и меняют скамейки, но это только начало. Затем появятся уникальные напольные шахматы и дорожка здоровья, откроется и зона для активного отдыха. А для людей с инвалидностью создадут переносные клумбы. Весь парк станет большой безбарьерной средой. Пока в Беларуси такого нет нигде.