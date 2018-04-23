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В Минске на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в кадки

23 апреля 2018 14:17
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Новости Беларуси. При благоустройстве центральной части Минска применяют необычные подходы. Так, на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в огромные кадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так липы дольше будут сохранять свой парадный вид. К тому же, деревья можно ставить прямо на асфальте. И это не последняя новинка от столичных озеленителей.

В Минске на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в кадки-1

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Уже начаты работы по разбивке карты Республики Беларусь у гостиницы «Беларусь», на площадке. Ведутся подготовительные работы. Вынесены уже чертежи в натуру. Снимается грунт, подготавливаются посадочные места для высадки растений.

Что касается цветочных кашпо – еще рано их устанавливать, должна пройти угроза заморозков, то есть после 15 мая.
Кроме того, сейчас идет подготовка зон отдыха к летнему сезону. Эти работы должны быть завершены к 20 мая. К открытию аттракционов готовятся и парки Минска.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт # Анжелика Пузанкова

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