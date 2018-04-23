В Минске на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в кадки

Новости Беларуси. При благоустройстве центральной части Минска применяют необычные подходы. Так, на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в огромные кадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так липы дольше будут сохранять свой парадный вид. К тому же, деревья можно ставить прямо на асфальте. И это не последняя новинка от столичных озеленителей.