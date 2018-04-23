В Минске на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в кадки

Новости Беларуси. При благоустройстве центральной части Минска применяют необычные подходы. Так, на проспекте Победителей появились деревья и кустарники, посаженные в огромные кадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так липы дольше будут сохранять свой парадный вид. К тому же, деревья можно ставить прямо на асфальте. И это не последняя новинка от столичных озеленителей.
Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Уже начаты работы по разбивке карты Республики Беларусь у гостиницы «Беларусь», на площадке. Ведутся подготовительные работы. Вынесены уже чертежи в натуру. Снимается грунт, подготавливаются посадочные места для высадки растений.
Что касается цветочных кашпо – еще рано их устанавливать, должна пройти угроза заморозков, то есть после 15 мая.
Кроме того, сейчас идет подготовка зон отдыха к летнему сезону. Эти работы должны быть завершены к 20 мая. К открытию аттракционов готовятся и парки Минска.