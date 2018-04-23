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Новая солигорская поликлиника построена уже на 40%

23 апреля 2018 15:42
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Новости Беларуси. Самая важная стройка Солигорска: современная и долгожданная для жителей города шахтеров поликлиника возводится ускоренными темпами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новая солигорская поликлиника построена уже на 40%-1

Строители работают в три смены и без выходных. За пять месяцев с начала работ удалось сделать более 40 % от плана. Уже возведены пять этажей и каркас здания.

Новая солигорская поликлиника построена уже на 40%-4

Алексей Сидоров, первый заместитель генерального директора ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»:
Параллельно ведутся спецработы: электромонтажные, сантехнические, отделочные черновые. Поэтому график пока выполняем свой, который взяли. Три крана стоит вместо двух, которые были по проекту. Обязательства мы свои должны выполнить.

Новая солигорская поликлиника построена уже на 40%-7

Поликлиника рассчитана на 400 посещений в сутки, с дневным стационаром и отделением лучевой диагностики. Завершить строительство планируют до августа – в этом месяце в Солигорске отмечают День города.

# общество # Фотофакт # Строительство # Алексей Сидоров

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