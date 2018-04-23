Новая солигорская поликлиника построена уже на 40%

Новости Беларуси. Самая важная стройка Солигорска: современная и долгожданная для жителей города шахтеров поликлиника возводится ускоренными темпами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строители работают в три смены и без выходных. За пять месяцев с начала работ удалось сделать более 40 % от плана. Уже возведены пять этажей и каркас здания.

Алексей Сидоров, первый заместитель генерального директора ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»:

Параллельно ведутся спецработы: электромонтажные, сантехнические, отделочные черновые. Поэтому график пока выполняем свой, который взяли. Три крана стоит вместо двух, которые были по проекту. Обязательства мы свои должны выполнить.