Что изменилось в выпускной кампании 2024 года? Ответил замминистра образования

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Выпускная кампания этого года из учреждений общего среднего образования для учащихся, которые закончили 11 классов, завершилась, но не выданы еще документы об образовании. Почему говорю «завершилась»? Несмотря на то, что у нас в стране сегодня проходит централизованное тестирование. Централизованный экзамен, который проходил по двум предметам 27 и 30 мая, уже завершен. Республиканский институт контроля знания обрабатывает результаты, соответствующие результаты поступят в школы, где их переведут в отметки. И ребятам 14 июня на выпускных вечерах выдадут аттестаты. В прошлом году это был дебют, мы переходили на новую форму итоговой аттестации в виде централизованного экзамена. И, конечно же, благодаря всем нашим коллегам, в том числе поручениям Госкомиссии, которая следит за ходом вступительной кампании, мы проанализировали. И в этом году для педагогов и учащихся был внедрен ряд не новшеств, но тех деталей, которые позволили сделать ее более комфортной.

4 человека удалены. Эксклюзивная информация о ЦТ 3 июня – подробности.