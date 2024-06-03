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Что изменилось в выпускной кампании 2024 года? Ответил замминистра образования

03 июня 2024 16:16
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Образовательный зачет! Как прошли ЦЭ? Что предвещает вступительная кампания? Какие специальности в тренде? И какие школьные сани готовить уже с лета: что с единой формой, новыми программами и питанием? На площадке ток-шоу «‎По существу»‎ развернулась общественно-политическая дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:
Как проходит выпускная кампания? Что-то изменилось?

Что изменилось в выпускной кампании 2024 года? Ответил замминистра образования-1

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Выпускная кампания этого года из учреждений общего среднего образования для учащихся, которые закончили 11 классов, завершилась, но не выданы еще документы об образовании. Почему говорю «завершилась»? Несмотря на то, что у нас в стране сегодня проходит централизованное тестирование. Централизованный экзамен, который проходил по двум предметам 27 и 30 мая, уже завершен. Республиканский институт контроля знания обрабатывает результаты, соответствующие результаты поступят в школы, где их переведут в отметки. И ребятам 14 июня на выпускных вечерах выдадут аттестаты. В прошлом году это был дебют, мы переходили на новую форму итоговой аттестации в виде централизованного экзамена. И, конечно же, благодаря всем нашим коллегам, в том числе поручениям Госкомиссии, которая следит за ходом вступительной кампании, мы проанализировали. И в этом году для педагогов и учащихся был внедрен ряд не новшеств, но тех деталей, которые позволили сделать ее более комфортной.

4 человека удалены. Эксклюзивная информация о ЦТ 3 июня – подробности.

# Образование в Беларуси # общество

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