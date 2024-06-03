4 человека удалены. Эксклюзивная информация о ЦТ 3 июня

Образовательный зачет! Как прошли ЦЭ? Что предвещает вступительная кампания? Какие специальности в тренде? И какие школьные сани готовить уже с лета: что с единой формой, новыми программами и питанием? На площадке ток-шоу «‎По существу»‎ развернулась общественно-политическая дискуссия.

Кирилл Казаков, СТВ:

У вас есть информация сегодняшнего ЦТ.