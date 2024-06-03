4 человека удалены. Эксклюзивная информация о ЦТ 3 июня

Образовательный зачет! Как прошли ЦЭ? Что предвещает вступительная кампания? Какие специальности в тренде? И какие школьные сани готовить уже с лета: что с единой формой, новыми программами и питанием? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
У вас есть информация сегодняшнего ЦТ.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Сегодня состоялось централизованное тестирование по предмету на выбор: математика, биология, иностранные языки, география и новейшая история. Около 27 тысяч абитуриентов – выпускники этого года и прошлых лет – прошли централизованное тестирование. Оно было организовано в соответствии со всеми требованиями. Четыре человека из 27 тысяч были удалены, и три человека не смогли завершить тестирование по медицинским показаниям. Они пройдут его в резервные дни. Мы готовимся к следующему централизованному тестированию, которое состоится 6 июня.