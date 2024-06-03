Белорусские абитуриенты сдали первое централизованное тестирование

3 июня выпускники 2024 года сдавали свое первое централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с ними тест писали и те, кто уже давно окончил школу. Всего на испытания по пяти предметам были зарегистрированы свыше 28 800 человек.

Пункты оборудовали в 40 учреждениях образования в крупных районных, областных центрах и Минске. Один из них – в столичном педагогическом университете. Здесь сегодня ЦТ сдавали свыше тысячи абитуриентов. Предмет можно было выбрать. Наиболее популярными оказались английский, математика и биология. Ребята ответственно готовились к этому событию. Своими эмоциями они поделились перед тестированием.

Ксения Кот, учащаяся средней школы № 59 г. Минска:

Буду сдавать биологию. Готовилась я с репетитором два года, и в школе тоже дополнительные занятия были. Также повышенный уровень изучения предмета был в классе. Считаю, что я знаю все, только главное не нервничать, делать все аккуратно и спокойно.

Виктор Бурло, заместитель начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:

Здесь все подготовлено на высшем уровне. В аудиториях созданы комфортные условия, аудитории проветрены. Мы обратили внимание на то, чтобы были работающие часы в аудиториях, были соответствующие бланки, которые необходимы для того, чтобы рассказать абитуриентам, как заполнять бланки ответов, которые они будут заполнять уже непосредственно в процессе проведения централизованного тестирования.