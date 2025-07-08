Польша «не переваривает» беженцев? Почему там фактически закрыли границу с Германией, рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог:

Недавно Польша построила 5-метровый забор от Беларуси и отчиталась, что граница якобы на замке. Но не прошло и двух лет, как поляки собрались закрывать теперь уже западную границу с Германией. Причина та же – это беженцы, но вот незадача: раньше польская власть рассказывала, что беженцев завозят белорусы с востока, а теперь якобы Германия передает беженцев Туску с запада, а тот их скрытно принимает. Как такое может быть? Разберемся в «Занимательной политологии».

Для Беларуси это дикость, когда на государственной границе возникают стихийные патрули непонятно из кого – из активистов, которые стоят на мостах и трассах и проверяют документы и цвет кожи пассажиров машин. А вот для Польши это норма – там появилось так называемое «движение за охрану границ», которое охраняет дороги, ведущие в Германию.

Это калька с того, что делал Трамп на границе с Мексикой. В США нелегальную миграцию дважды делали главной темой выборов, ненависть специально разжигали, и технологии поиска врагов, которые якобы забирают у местных работу, хорошо обкатаны. Например, в Техасе создавались такие же патрули из ополчения, которые, как зверей, отлавливали мексиканцев. Радикалам такое нравится.

И вот польская оппозиция «Право и справедливость» создала такие же патрули из радикалов на польско-немецкой границе. По их легенде Туск является немецким агентом, то есть помогает немцам вредить Польше. А чтобы наносить вред, немцы привозят беженцев ночью из Германии и выбрасывают на польской территории. Выглядит, конечно, бредово, потому что границ в шенгенской зоне нет, и сколько человека не отвози куда-либо, он вернется туда, куда его звала фрау Меркель, потому что там пособие выше. А в Польше не хотят оставаться даже сами поляки. Навсегда из страны ежегодно уезжают 10-13 тысяч, не говоря о тех, кто постоянно работает за границей – таких 2-3 миллиона.