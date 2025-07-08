Польша «не переваривает» беженцев? Почему там фактически закрыли границу с Германией, рассказал политолог

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Недавно Польша построила 5-метровый забор от Беларуси и отчиталась, что граница якобы на замке. Но не прошло и двух лет, как поляки собрались закрывать теперь уже западную границу с Германией. Причина та же – это беженцы, но вот незадача: раньше польская власть рассказывала, что беженцев завозят белорусы с востока, а теперь якобы Германия передает беженцев Туску с запада, а тот их скрытно принимает. Как такое может быть? Разберемся в «Занимательной политологии».
Для Беларуси это дикость, когда на государственной границе возникают стихийные патрули непонятно из кого – из активистов, которые стоят на мостах и трассах и проверяют документы и цвет кожи пассажиров машин. А вот для Польши это норма – там появилось так называемое «движение за охрану границ», которое охраняет дороги, ведущие в Германию.
Это калька с того, что делал Трамп на границе с Мексикой. В США нелегальную миграцию дважды делали главной темой выборов, ненависть специально разжигали, и технологии поиска врагов, которые якобы забирают у местных работу, хорошо обкатаны. Например, в Техасе создавались такие же патрули из ополчения, которые, как зверей, отлавливали мексиканцев. Радикалам такое нравится.
И вот польская оппозиция «Право и справедливость» создала такие же патрули из радикалов на польско-немецкой границе. По их легенде Туск является немецким агентом, то есть помогает немцам вредить Польше. А чтобы наносить вред, немцы привозят беженцев ночью из Германии и выбрасывают на польской территории. Выглядит, конечно, бредово, потому что границ в шенгенской зоне нет, и сколько человека не отвози куда-либо, он вернется туда, куда его звала фрау Меркель, потому что там пособие выше. А в Польше не хотят оставаться даже сами поляки. Навсегда из страны ежегодно уезжают 10-13 тысяч, не говоря о тех, кто постоянно работает за границей – таких 2-3 миллиона.
Андрей Лазуткин:
Но Дональд Туск подлил масла в огонь, и на границе с Германией в дополнение к патрулям из активистов поставили самые настоящие блокпосты с солдатами и полицией. Типа перехватили инициативу. С понедельника заработало 52 КПП, вот они на карте, и еще 13 КПП на границе с Литвой. Проверяют так же: цвет кожи, документы, досмотр машин. Но ополчение, как рассчитывал Туск, никуда не делось, и теперь будет контролировать, как работают пограничники. Дураку понятно, что все это показуха, но есть и причина: накануне были опубликованы соцопросы, в которых только 28 % поляков считают, что правительство Туска решило проблему с миграцией.
Конечно, самое простое, что можно сделать, – это поставить КПП, навести автомат и бить людей палками, как они это делают на белорусской границе. Но причина такой социологии – в другом. Это взрывной рост ксенофобии в Польше. Страна не может переварить такое количество беженцев из Украины, не говоря о других народностях, которые внешне не похожи на поляков. Столетиями Польша была однородной по национальному и религиозному составу, в отличии, например, от Беларуси, где мирно жили белорусы, русские, украинцы, татары, евреи. Поэтому мы гостеприимны к соседям, а там всех не поляков одинаково не любят. А уж откуда появляются эти «не поляки» – вопрос десятый. Так что стену они готовы строить не только от Беларуси, но и от Германии и Литвы.
Но, конечно, немцев поляки не любят больше всех, и оппозиция специально подогревает слухи, что немцы «регулярно переправляют в Польшу тысячи мигрантов». Хотя есть официальные данные польских пограничников, что с начала года на границе с ФРГ задержали 5 тысяч нелегалов. Около 40 % – украинцы, остальные – граждане Сирии, Афганистана, Сомали, Колумбии и Грузии. Вот только куда они ехали, пограничники не говорят. Наверно, все-таки в Германию, а не домой в Сомали и Афганистан через Польшу.
И кого не поставь на границе, вылавливать они будут в основном украинских нелегалов, это большая часть трафика. Которых уж точно не Беларусь туда отправила. Может, это польское участие в украинском конфликте порождает наплыв беженцев из Украины? Такие мысли на польских выборах президента прозвучали, так что ждем их повторения на парламентских.
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