Курсанты форсировали реку! Как проходят подготовку будущие офицеры?
В эти дни курсанты Военной академии проходят специальные занятия по преодолению водных преград на БМП, БТР и танках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых сложных испытаний для экипажей боевых машин. Скорость, скрытность и точность решают все. В полевых условиях каждая ошибка может привести к потере техники и личного состава.
Как будущие офицеры постигают хитрости военного дела, узнавала Алина Мычко.
5-10 минут, и эта боевая машина пехоты будет уже на другом берегу. Со стороны кажется, что ничего сложного. На деле же форсирование водной преграды – один из самых трудных этапов в тренировках курсантов. Чтобы все прошло по плану, с берега ребят направляют опытные офицеры.
Преодолевать препятствие приходится в крайне непростых условиях. Во-первых, у водителя ограничена видимость. Во-вторых, на этом участке реки сильное течение. Сносит даже такую тяжелую технику.
Алина Мычко, корреспондент:
Боевая машина пехоты весит более 14 тонн. Она практически не требует специальной подготовки к плаву и может форсировать водную преграду буквально сразу, с пересеченной местности. Причем время нахождения БМП-2 в воде не ограничено.
Вождению боевых машин курсантов обучают в течение полутора лет. Накануне занятий по тактической подготовке будущие офицеры проходят специальный инструктаж, отрабатывают нештатные ситуации. Особое внимание – боевым машинам. Их тщательно проверяют на герметичность. Небольшое количество течей неизбежно при погружении в воду, но с ними легко справляется насосная система. Так что никакие «подводные камни» курсантам не страшны.
Евгений Шимановский, курсант Военной академии Беларуси:
У нас было техническое обслуживание, где мы подготавливали наши боевые машины к плаву. Нештатные ситуации отрабатывается. К примеру, сегодня с утра была отработана нештатная ситуация. Это то, что БМП-2 у нас заглох и проводили эвакуацию.
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