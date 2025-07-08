Курсанты форсировали реку! Как проходят подготовку будущие офицеры?

В эти дни курсанты Военной академии проходят специальные занятия по преодолению водных преград на БМП, БТР и танках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одно из самых сложных испытаний для экипажей боевых машин. Скорость, скрытность и точность решают все. В полевых условиях каждая ошибка может привести к потере техники и личного состава. Как будущие офицеры постигают хитрости военного дела, узнавала Алина Мычко.

5-10 минут, и эта боевая машина пехоты будет уже на другом берегу. Со стороны кажется, что ничего сложного. На деле же форсирование водной преграды – один из самых трудных этапов в тренировках курсантов. Чтобы все прошло по плану, с берега ребят направляют опытные офицеры. Преодолевать препятствие приходится в крайне непростых условиях. Во-первых, у водителя ограничена видимость. Во-вторых, на этом участке реки сильное течение. Сносит даже такую тяжелую технику.

Алина Мычко, корреспондент:

Боевая машина пехоты весит более 14 тонн. Она практически не требует специальной подготовки к плаву и может форсировать водную преграду буквально сразу, с пересеченной местности. Причем время нахождения БМП-2 в воде не ограничено.