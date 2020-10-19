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«Это всегда символ жизни». В Солигорске на аллее Матери высадили саженцы рябины

19 октября 2020 16:24
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Новости Беларуси. В рамках общереспубликанской Недели матери в Солигорске благоустроили рябиновую аллею, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Это всегда символ жизни». В Солигорске на аллее Матери высадили саженцы рябины-1

Она находится на улице Железнодорожной, рядом со сквером Семьи, любви и верности. Здесь дополнительно были высажены новые саженцы. Также были обновлены и окрашены опоры для молодых деревьев. Инициаторами выступили солигорские женщины.

«Это всегда символ жизни». В Солигорске на аллее Матери высадили саженцы рябины-4

Галина Солонович, депутат Солигорского районного Совета депутатов:
Мы с удовольствием вышли на посадку наших деревьев, потому что деревья – это всегда символ жизни. Любая женщина это хранительница домашнего очага, любая женщина всегда за мир, за благополучие, за стабильность. Поэтому мы сегодня активно участвуем в этом мероприятии.

«Это всегда символ жизни». В Солигорске на аллее Матери высадили саженцы рябины-7

Напомним, что рябина для аллеи Матери выбрана не случайно: считается, что дерево является символом семейного счастья и благополучия.

# Растения и цветы # общество # Галина Солонович # Фотофакт

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