«Это всегда символ жизни». В Солигорске на аллее Матери высадили саженцы рябины

Новости Беларуси. В рамках общереспубликанской Недели матери в Солигорске благоустроили рябиновую аллею, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она находится на улице Железнодорожной, рядом со сквером Семьи, любви и верности. Здесь дополнительно были высажены новые саженцы. Также были обновлены и окрашены опоры для молодых деревьев. Инициаторами выступили солигорские женщины.

Галина Солонович, депутат Солигорского районного Совета депутатов:

Мы с удовольствием вышли на посадку наших деревьев, потому что деревья – это всегда символ жизни. Любая женщина – это хранительница домашнего очага, любая женщина всегда за мир, за благополучие, за стабильность. Поэтому мы сегодня активно участвуем в этом мероприятии.