«Она может быть в денежных средствах». Какие организации Беларуси могут рассчитывать на спонсорскую помощь

Такое решение 12 апреля приняло в Совете Республики экспертное сообщество. Процедура предоставления и использования безвозмездной спонсорской помощи должна быть упрощена, а цели на ее получение уточнены. Так, к примеру, в перечень получателей данной поддержки могут включить организации, работа которых направлена на сохранение истории Великой Отечественной войны. По мнению спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, патриотическое воспитание имеет первостепенное значение для обеспечения социально-экономического развития страны.

Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У каждого предприятия, будь то на территории области или города, закреплены подшефные организации. В соответствии с этим закреплением они обращаются об оказании той или иной помощи. Это может быть как в денежных, так и в не в денежных средствах выражаться, может, оборудование какое-то. Есть собственники у каждого предприятия, этот вопрос согласовывается с наблюдательным советом, подписывается договор о спонсорской помощи, и эта спонсорская помощь оказывается.