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Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник

27 апреля 2018 22:44
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Новости Беларуси. В витебском колледже создали уникальный подъемный механизм. Пока он в единственном экземпляре и может осилить груз в полтонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-1

Подобных маневренных кранов в Беларуси пока нет, а похожие зарубежные стоят минимум в пять раз дороже. Кому может упростить жизнь студенческая разработка? Ответ в материале Анастасии Бут.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-4

Павел Мясоедов, учащийся Витебского государственного профессонально-технического колледжа:
Для демонтажа установки необходимо открутить раскос и потянуть ее вправо.

На все манипуляции 15 минут – экономия времени, сил и простота в использовании. К тому же подъемник можно установить на любой трактор.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-7

Анастасия Бут, СТВ:
Весит конструкция примерно 250 килограммов, а перенести может груз два раза тяжелее может на высоту около 4 метров. Этого достаточно для того, чтобы, к примеру, переместить строительные материалы на крышу колледжа.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-10

Собрали устройство трое учащихся профессионально-технического колледжа под Витебском из никому не нужного металлолома. В итоге изделие, без учета работы, обошлось всего в 200 рублей.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-13

Сергей Васильев, учащийся Витебского государственного профессонально-технического колледжа:
От создания чертежа до готового изделия прошло примерно две недели. На третьей неделе мы уже опробовали механизм.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-16

Кирилл Миронов, учащийся Витебского государственного профессонально-технического колледжа:
Самая уязвимая часть любого механизма – шланг. При его обрыве здесь срабатывает специальное устройство, которое блокирует падение груза на любых высотах.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-19

На разработку в колледже собираются получать патент, ведь подобных устройств в Беларуси не производят, а похожие зарубежные стоят минимум в пять раз дороже.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-22

Михаил Курендов, преподаватель Витебского государственного профессонально-технического колледжа:
Подъемное устройство можно совершенствовать путем установки опорных колес в этом месте. Это позволит нагрузку всю на колеса передать. А дальше при постановке дополнительного оборудования в виде штыря можно механизм использовать для подъема рулонов соломы.

Аналогов в Беларуси нет: в витебском колледже из металлолома создали универсальный подъемник-25

Такой подъемник пригодится для работы на складах, в строительстве, сельском хозяйстве. Например, во время посевной он может помочь в загрузке зерном комбайнов. Пока такую простую работу выполняет сложная и дорогостоящая техника.

# общество # Изобретения # Фотофакт # Сергей Васильев # Павел Мясоедов # Кирилл Миронов # Михаил Курендов

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