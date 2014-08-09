Митрополит Минский и Слуцкий Павел провел божественную литургию по случаю 10-летия полкового храма спецназа внутренних войск

Новости Беларуси. Полковому храму спецназа внутренних войск – 10 лет. Божественную литургию, посвященную этому событитю, 9 августа провел Митрополит Минский и Слуцкий Павел. Поучаствовать в празднике мог любой желающий.

Помимо личного состава части в храме собрались и десятки прихожан. А после литургии был совершен крестный ход и торжественный молебен для военнослужащих бригады специального назначения внутренних войск.

Возведение полковых храмов в Беларуси – уже обычная практика. Помимо этого культового сооружения на окраине столицы работает часовня в Барановичах, а также храмы в Минском районе и Могилеве.

Богослужения проводятся регулярно. На территории войсковой части 3214 – не реже трех раз в неделю. Здесь же благославляют военнослужащих на ратную службу, проводятся обряды крещения и венчания, для детей открыты воскресные школы.

Андрей Дудкин, командир войсковой части № 3214 Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Здесь была сначала церковная палатка 4 года, потом построили общими усилиями этот красивый храм. Вера у каждого человека есть. И я думаю, что не о популярности данного храма надо говорить, а о том, какое место в жизни человека занимает вера.