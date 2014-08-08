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8 августа в музее истории ВОВ в Минске чествовали подвиги воинов-интернационалистов

08 августа 2014 18:03
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Новости Беларуси. Минск чествует подвиги воинов-интернационалистов. 8 августа в музее истории Великой Отечественной войны в торжественной обстановке семьям погибших вручили медали по случаю 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

После вручения нагрудных знаков памяти для приглашенных провели обзорную экскурсию по обновленному музею, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сегодня в Минске проживает более пяти тысяч воинов-интернационалистов, из них более четырех тысяч – афганцы.

Сергей Красовский, участник войны в Афганистане, председатель ОО «Ассоциация инвалидов войны в Афганистане»:
Вспоминаешь войну, вспоминаешь друзей, боевых. Слава богу, что ребята живы, можно с ними встречаться. Ассоциацией проводится очень много мероприятий, где мы встречаемся, общаемся. Очередное мероприятие будет буквально на следующей неделе. Это соревнования по рыбалке.

Владимир Шоков, председатель Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»:
Тут как раз большинство тех, кто воевал. Это все инвалиды. А их 157 человек у нас в Минске. Мы сейчас делаем все, чтобы увековечить память этих ребят, создаем в школах музейные экспозиции.

# общество # Воины-афганцы в Беларуси # Фотофакт # Владимир Шоков # Сергей Красовский

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