Позволит экономить до 2,5 миллиона в год. Зачем в Брестской области заложат плантации белой ивы?

Новости Беларуси. Первые в стране плантации белой ивы на полтора миллиона саженцев заложат в Кобринском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В промышленных масштабах ее заготавливают для производства топливной щепы. А ту в свою очередь используют в котельных на местных видах топлива. По подсчетам специалистов, сырье собственного производства обойдется в три раза дешевле и позволит значительно сэкономить. Энергоэффективный и зеленый проект – репортаж Кристины Протосовицкой. Началось все с питомника, где сегодня выращивают до 40 тысяч готовых деревьев

Юрий Яковлев, мастер по содержанию зеленых насаждений Кобринского ЖКХ:

С этого года наш питомник активно занимается и продвигает такие тренды, как многолетние злаковые культуры. Это мискантусы, вейники, которые еще широкого применения не нашли, но я думаю, что за этим будущее. Тренды будущего – экологичность, экономия ресурсов и зеленые технологии – кобринские коммунальщики подхватили три года назад. Началось все с питомника, где сегодня выращивают до 40 тысяч готовых деревьев и кустарников. Декоративные породы делают зеленее не только улицы родного Кобринского района, но и соседей. А свой посадочный материал экономит средства. Здесь же первыми начали прививать взрослые деревья. Например, вместо порядочных 25 метров клен вырастает не выше 4-5. А это и удобнее, и безопаснее для города.

Юрий Яковлев:

Инфраструктура разрастается. Там не подъехать, там не подойти, машины стоят, дети ходят. Это падает, разрастается, упирается и затеняется. А эти деревья более компактные и не требуют такого ухода. Плюс что-то новое, красивое. Весь мир переходит на зеленую энергетику

В питомнике выращивают и белую иву. Быстрорастущее дерево – настоящее биотопливо, которое по калорийности не уступает дровам из березы. Из лозы ивы можно производить высокорентабельную топливную щепу.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Настоящие джунгли. Плантации белой ивы собираются засаживать благодаря собственному маточнику, где растет порядка 100 тысяч растений. С каждого можно получить до 40 будущих деревьев. Под первые плантации в Кобринском ЖКХ выделили порядка 200 гектаров. В этом году в Кобринском районе высадят порядка 1,5 миллиона саженцев на 200 гектарах. Плантация может продуктивно служить до 30 лет. Она не требует хороших почв, достаточно даже обедневших торфяников.

Юрий Яковлев:

Уже непосредственно на плантациях, на которых будет заготавливаться топливная щепа, процесс срезки осуществляется раз в три года. За сезон с одного гектара можно в хороших условиях, в принципе, около 400 кубов древесины заготовить. Весь мир переходит на зеленую энергетику. Мы тоже остаемся в тренде – решили попробовать. Экономически посчитали, что это довольно выгодно. Сырье собственного производства обойдется в три раза дешевле Из 48 котельных в Кобринском районе 11 работают на местных видах топлива. Каждый год нужно не меньше 80 тысяч кубических метров щепы. Большую часть будут получать своими силами благодаря плантациям белой ивы. По оценкам специалистов, сырье собственного производства обойдется в три раза дешевле.

Ольга Байдовская, заместитель директора Кобринского ЖКХ:

Это позволит нам экономить до 2,5 миллиона в год. Поддержав наш проект, РУП «Белинвестэнергосбережение» выделены деньги из оборотного фонда по биоэнергетике в размере 2 миллионов рублей, которые мы планируем вернуть в течение 4 лет