Что делать при тепловом и солнечном ударе у ребёнка? Полезные советы от педиатра

Лето в самом разгаре. В период каникул родители стремятся как можно больше времени проводить со своими детьми на солнце и свежем воздухе. Однако омрачить долгожданный отпуск может банальный перегрев организма.

Ольга Ильина, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Тепловой удар – это патологическое состояние, вызванное нарушением терморегуляции при длительном воздействии высоких температур. Солнечный удар – это патологическое состояние, разновидность теплового удара, при котором происходит нарушение здоровья из-за непрямого воздействия солнечных лучей на голову ребенка. Тепловой удар и солнечный удар, хоть они кажутся вам похожими, – это разные состояния. Тепловой удар может возникнуть даже при нахождении ребенка в тени, в головном уборе из-за того, что у ребенка нарушается терморегуляция.

Тепловой удар считается намного тяжелее солнечного и может появиться не только под прямыми солнечными лучами, но и при нахождении в теплом помещении или, к примеру, в машине. Особенно такому состоянию подвержены маленькие дети, так как в детском организме процессы терморегуляции еще не совершенные. Ольга Ильина:

Тепловой удар имеет три формы. Легкая форма – это когда ребенок чувствует головокружение, слабость, может быть тошнота, повышение температуры. Кожа ребенка при этом влажная и розовая. Средняя степень тяжести – повышается температура тела до 40 градусов. Ребенок может потерять сознание, чувствует тошноту, рвоту, может стать беспокойным, капризным, также может стать вялым. И тяжелое состояние – это когда ребенок уже теряет сознание, у него может отсутствовать дыхание, сердцебиение, пульс становится поверхностным и частым, также могут наблюдаться судороги.

Симптомы теплового и солнечного удара очень похожи, однако не все дети могут пожаловаться на плохое самочувствие. Ребенок может просто стать очень вялым, капризным, перестать играть и плавать. Что же делать родителям, чтобы избежать таких патологических состояний? Ольга Ильина:

В первую очередь нужно правильно одеть ребенка. Надевайте на него светлую свободную одежду из натуральных тканей. Выходя с ребенком на прогулку, обязательно берите с собой водичку. В норме ребенок может выпить от 1 до 1,5 литра в сутки. В жару, естественно, выше 30 градусов, ребенок может выпить и 3 литра в сутки. Не нужно ребенка в жару кормить очень плотно. Перенесите это время приема пищи на вечер. Днем предложите ребенку воду, сочные фрукты и овощи. Также необходимо помнить, что, выходя на солнце, нужно пользоваться кремами с SPF. Детям категорически нельзя загорать. Не забывайте про это. Не заставляйте вашего ребенка, особенно маленького, находиться рядом с вами, когда вы загораете.

Если на улице температура выше 30 градусов, старайтесь находиться в прохладном помещении. Не оставляйте ребенка одного в машине – даже 10 минут могут оказаться фатальными. Распланируйте отдых так, чтобы было чередование активного нахождения на солнце и купания. Ольга Ильина:

Если все же тепловой удар случился, что же нужно сделать? Перенесите вашего ребенка в прохладное помещение. Если ребенок находится в предобморочном состоянии или у него случился обморок, обязательно уложите его горизонтально. Приподнимите ноги, подложите под ноги валик. Дайте ребенку необходимое количество жидкости дробно и часто, из ложки или чашки. Поите ребенка, только обязательно не холодной водой, а водой комнатной температуры, приблизительно 20-22 градуса.