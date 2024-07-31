«Сначала это был шок». Минчанка купила мороженое и выиграла 30 тыс. рублей от «Санты»

Александр Меженный, ведущий:
Сегодня на 9-м километре для вас все удовольствия жизни, большой магазин и большие приятные призы. Наталья Ивановна, Минск. 30 тысяч рублей ваши!
Александр Меженный, ведущий:
Сегодня на 9-м километре для вас все удовольствия жизни, большой магазин и большие приятные призы. Наталья Ивановна, Минск. 30 тысяч рублей ваши!
Сначала это был шок для меня. Карточку получила очень давно. Каждый день хожу, отовариваюсь. Мне очень нравится «Санта». На улице очень жарко. Я купила именно мороженое, холодный лед. И вот – выигрыш. Теперь это самое мое любимое мороженое – холодный лед. Я выиграла приз – 30 тысяч. Спасибо «Санте». Играйте, пусть и вам всем повезет в этой игре.
*На правах рекламы.