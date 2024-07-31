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«Сначала это был шок». Минчанка купила мороженое и выиграла 30 тыс. рублей от «Санты»

31 июля 2024 08:23
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Александр Меженный, ведущий:
Сегодня на 9-м километре для вас все удовольствия жизни, большой магазин и большие приятные призы. Наталья Ивановна, Минск. 30 тысяч рублей ваши!

«Сначала это был шок». Минчанка купила мороженое и выиграла 30 тыс. рублей от «Санты»-1

Сначала это был шок для меня. Карточку получила очень давно. Каждый день хожу, отовариваюсь. Мне очень нравится «Санта». На улице очень жарко. Я купила именно мороженое, холодный лед. И вот – выигрыш. Теперь это самое мое любимое мороженое – холодный лед. Я выиграла приз – 30 тысяч. Спасибо «Санте». Играйте, пусть и вам всем повезет в этой игре.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Александр Меженный

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