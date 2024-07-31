«Сначала это был шок». Минчанка купила мороженое и выиграла 30 тыс. рублей от «Санты»

Сначала это был шок для меня. Карточку получила очень давно. Каждый день хожу, отовариваюсь. Мне очень нравится «Санта». На улице очень жарко. Я купила именно мороженое, холодный лед. И вот – выигрыш. Теперь это самое мое любимое мороженое – холодный лед. Я выиграла приз – 30 тысяч. Спасибо «Санте». Играйте, пусть и вам всем повезет в этой игре.

*На правах рекламы.