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В Минском зоопарке 31 июля отметят День тигра

31 июля 2024 08:25
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Необычное событие 31 июля произойдет в Минском зоопарке. Там ждут всех любителей больших и малых кошек на увлекательный и познавательный праздник – День тигра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском зоопарке 31 июля отметят День тигра-1

Центральным событием будет официальная передача зоопарку уже полюбившегося многим питомца. В июне семья полосатых хищников в Беларуси пополнилась – в Минский зоопарк привезли спасенного амурского тигренка с редким заболеванием костей. На новом месте жительства переселенцу комфортно, у него хороший аппетит и отличное настроение, уточняют в зоопарке. В зоопарке сейчас работает наша съемочная группа.

# Зоопарк # общество

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