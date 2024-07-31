В Минском зоопарке 31 июля отметят День тигра

Необычное событие 31 июля произойдет в Минском зоопарке. Там ждут всех любителей больших и малых кошек на увлекательный и познавательный праздник – День тигра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральным событием будет официальная передача зоопарку уже полюбившегося многим питомца. В июне семья полосатых хищников в Беларуси пополнилась – в Минский зоопарк привезли спасенного амурского тигренка с редким заболеванием костей. На новом месте жительства переселенцу комфортно, у него хороший аппетит и отличное настроение, уточняют в зоопарке. В зоопарке сейчас работает наша съемочная группа.