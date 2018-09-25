Что делать, когда с потолка льются потоки воды? В непростой ситуации оказались жители агрогородка Лапичи

Новости Беларуси. Темы следующего репортажа нам подсказали зрители СТВ из Могилевской области. Ремонт крыши в одном из домов в агрогородке Лапичи привел к настоящему потопу. Жители встретили осень буквально под отрытым небом. У коммунальщиков своя версия.

Жильцы проблемного дома:

Я не знаю, что мне было делать. Цунами натуральное, только меня не снесло!

В квартире невозможно находиться: воняет навозом, сыро.

Квартиры жильцов дома № 6 на улице Армейской постигает участь Атлантиды. Несколько недель стены и потолки тряслись от проходящего на крыше ремонта, а затем из всех стыков хлынула вода.

Станислав Янпольский, житель Лапичей:

С 2008 года начался этот кошмар. Ливнёвки нет, она идет в середине дома. Вода скапливается на крыше, потому что ей некуда деваться, а потом образуется бассейн. Попадает под рубероид и растекается по всему дому.

Владимир и Светлана Сташкевич недавно сделали ремонт. Теперь пенсионеры не представляют, как жить когда в прихожей не осталось ни навесных потолков ни обоев. Вся мебель в квартире испорчена, а от влажности можно задохнуться. Без слёз говорить о том, что произошло, они попросту не могут. Болит душа.

Светлана Сташкевич, житель Лапичей:

Лилось со всех сторон. До сих пор капает даже здесь. Жутко. Такое скотское отношение.



Владимир Сташкевич, житель Лапичей:

И главному инженеру звонил, и ответственному из райисполкома за ЖКХ звонил, в МЧС. Говорю: «Примите меры, откачайте воду. Она хлынет сейчас!». Никто никаких мер, решений не принял.

Светлана Качан вместе с мужем и ребёнком получили квартиру только в мае этого года. Семья молодая, поэтому сразу стали обустраивается – заказали мебель в комнату и кухню. Оказалось, спешили зря.

Светлана Качан, житель Лапичей:

Это произошло на прошлой неделе, в субботу. Мы звонили и только в понедельник начали предпринимать какие-то действия.

Ремонт мягкой кровли крыши начали 1 сентября, а закончить должны в конце октября. Обслуживает дом Осиповичское ЖКХ. Оно и выступило в роли заказчика. Подрядчикам стала строительная фирма «Зубрмонтажстрой», которая привела субподрядчика.

О профессионализме строителей сказать ни чего нельзя. Те элементы крыши, которые оказались легче, просто сбрасывали на землю, а заменили плиты обычной плёнкой. Представитель фирмы уклончиво ситуацию комментируют и неохотно.

Валерий Дашкевич, руководитель проекта по ремонту крыши:

Опираемся на форс-мажорные условия погоды. Это первое. И крыша имеет форму бассейна. А наш подрядчик, который делал полистиролбетонные стяжки, забил ливневую канализацию. Крыша не выдержала, поэтому так все пошло. Весь материальный ущерб жильцам возместим.

Максим Слиж, СТВ:

Дождь для жильцов – очередное испытание. Они ожидают, что вода снова начнет затапливать их квартиры. И что делать – они пока не понимают. В ЖКХ так же ответ подготовили. Внятный, но не совсем понятный. Ведь люди не раз говорили – их заливает, а чинить стали в сезон дождей.

Сергей Соловей, заместитель директора Осиповичского ЖКХ:

Причиненный ущерб, который согласно акту комиссионного обследования составлен, будет возмещен людям путем либо денежных средств, либо какого-то ремонта. Все, согласно договорных обязательств, будет удержано с подрядчика.

И ещё один странный эпизод этого дела. Акт, в котором были поставлены подписи жильцов о согласии на ремонт, сами же жильцы и в глаза не видели. Никто из них не был на том собрании.

Алеся Колковская, житель Лапичей:

Он составлен 17 августа, в этот день я не могла находиться. Я с 14 числа была в отпуске и находилась в Минске. Здесь стоит моя фамилия, подпись. Но этого не было. Этого не могло быть. Это подделка, фикция. Значит нам надо в суд подавать, идти в прокуратуру? Мы пойдем.