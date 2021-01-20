Что делать, если вместо дороги – каток? Советы для пешеходов и водителей

Новости Беларуси. С начала снежных дней в стране за медицинской помощью обратились более 2 000 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Минской области зарегистрированы более 300 пациентов с ледяными травмами, 30 госпитализированы.

Подробности в материале Анны Куртасовой. Анна Куртасова, корреспондент:

Резкое похолодание, гололедица... С начала года в Минской области зарегистрированы сотни случаев сезонных травм. Врачи напоминают, что при минусовых температурах нужно одеваться соответственно и быть особенно осторожными.