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Что делать, если вместо дороги – каток? Советы для пешеходов и водителей

20 января 2021 14:53
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Новости Беларуси. С начала снежных дней в стране за медицинской помощью обратились более 2 000 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только в Минской области зарегистрированы более 300 пациентов с ледяными травмами, 30 госпитализированы.

Что делать, если вместо дороги – каток? Советы для пешеходов и водителей-1

Подробности в материале Анны Куртасовой.

Анна Куртасова, корреспондент:
Резкое похолодание, гололедица... С начала года в Минской области зарегистрированы сотни случаев сезонных травм. Врачи напоминают, что при минусовых температурах нужно одеваться соответственно и быть особенно осторожными.

Что делать, если вместо дороги – каток? Советы для пешеходов и водителей-4

Морозная погода, которую многие ждали, привела к массовым травмам. Иногда результат скользких дорог и лестниц – вывих или перелом. Врачи советуют соблюдать простые правила. Например, надевать обувь по сезону, выбирать известную дорогу, идти осторожно с наступлением темноты и быть максимально бдительным, ведь иногда лед может просто остаться незамеченным.

Подробности в видеоматериале.

# Гололед # общество # Анна Куртасова # Фотофакт

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