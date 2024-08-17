Что делать, если ребёнок всё никак не заговорит? Рассказал специалист по сенсорной интеграции

С чего начинается развитие ребенка? С маминых объятий, с папиных поглаживаний, с бабушкиных потешек. Но если уже пора, а малыш все никак не заговорит? Расспросим нашего гостя. В студии «Нового утра» Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции. Александр Стасевич, ведущий:

Александр, начнем с самого главного. Что такое сенсорная интеграция и в чем заключается ваша работа?

Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции:

Итак, сенсорная интеграция – это упорядочение всего, что входит в наш организм. То есть это ощущение, которое мозг стабилизирует. Вы знаете, какой предмет колючий, вы знаете, какой предмет холодный, горячий, и можете определить это, даже не дотрагиваясь до него. Это свойство мозга. Моя задача как специалиста стоит в том, чтобы помочь упорядочить ребенку эти ощущения. Для детей с особенностями, с которыми я работаю, как правило, ощущения бывают слишком яркими. И мне нужно помочь ему, чтобы он получил этот опыт, он получил опыт стабилизации этих ощущений. Для этого нужен балансир, для этого нужна сенсорная комната, для этого нужен фундамент, чтобы запустить уже дальше речь, чтобы ребенка ничего от этого не отвлекало. Александр Стасевич:

Но в современном же мире есть так много разных игрушек, предметов, развивашек. А все равно, я так понимаю, проблем с развитием речи все больше. Почему?