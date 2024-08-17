Что делать, если ребёнок всё никак не заговорит? Рассказал специалист по сенсорной интеграции
С чего начинается развитие ребенка? С маминых объятий, с папиных поглаживаний, с бабушкиных потешек. Но если уже пора, а малыш все никак не заговорит? Расспросим нашего гостя. В студии «Нового утра» Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции.
Александр Стасевич, ведущий:
Александр, начнем с самого главного. Что такое сенсорная интеграция и в чем заключается ваша работа?
Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции:
Итак, сенсорная интеграция – это упорядочение всего, что входит в наш организм. То есть это ощущение, которое мозг стабилизирует. Вы знаете, какой предмет колючий, вы знаете, какой предмет холодный, горячий, и можете определить это, даже не дотрагиваясь до него. Это свойство мозга. Моя задача как специалиста стоит в том, чтобы помочь упорядочить ребенку эти ощущения. Для детей с особенностями, с которыми я работаю, как правило, ощущения бывают слишком яркими. И мне нужно помочь ему, чтобы он получил этот опыт, он получил опыт стабилизации этих ощущений. Для этого нужен балансир, для этого нужна сенсорная комната, для этого нужен фундамент, чтобы запустить уже дальше речь, чтобы ребенка ничего от этого не отвлекало.
Александр Стасевич:
Но в современном же мире есть так много разных игрушек, предметов, развивашек. А все равно, я так понимаю, проблем с развитием речи все больше. Почему?
Александр Пуримов:
Знаете, одна из проблем в том, что действительно очень много игрушек. И это внимание рассредотачивает. Ребенок не может сосредоточиться на чем-то. Посмотрите, у детей есть куча игрушек. Но с чем они играют? С камешками, с палочками, с пуговичками. Правильно? Потому что они привязали к этому какую-то эмоцию, идею и делают с этим то, что им нравится, а не то, что им сказали делать. Трактор надо катать, пирамидку ровно вот так вот собирать. И я даю детям достаточно однозначные задачи. Им нужно собрать пирамидку. Все. Но способ контролирую уже я. То есть способ получения ощущений. Это балансирование, это пролезание, проползание, какие-то нейрозадачи с нагрузкой на мозг, когда нужно задействовать несколько систем одновременно, когда нужно соединить руки, ноги, взять, допустим, это колечко с головы или ударить по пирамидке непосредственно, чтобы она прикатилась куда нужно.
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