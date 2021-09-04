«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к сексологу Анне Мокиевец.

Мокиевец Анна более пяти лет работает с женской сексуальностью как сексолог, психолог и тренер по интимной гимнастике. Влада Родовская:

Кто такой сексолог? Что он делает?

Анна Мокиевец, сексолог:

Сексолог – это специалист, который помогает улучшить сексуальную жизнь клиента, или гармонизировать сексуальную жизнь пары, если мы говорим о работе с парой, или неадаптивные сексуальные навыки перевести в адаптивное поведение в сексе. Влада Родовская:

Где можно отучиться на сексолога?

Анна Мокиевец:

Нужно понимать, что есть два направления: медицинское и психологическое. Медицинская сексология отвечает за органику, это медикаментозное лечение. Есть психологи-сексологи. Это высококвалифицированные психологи, которые прошли повышение квалификации по специализации сексология. Я знаю, что есть курсы, через два месяца обещают, что вы станете сексологом и сможете много зарабатывать. Это не так. Потому что специалист должен понимать, как работать с травмой, как работать с телом. Очень много различных нюансов. Влада Родовская:

Часто ли на приеме чувствуется неловкость? Анна Мокиевец:

Сексуальная тема – это вообще очень неловкая тема, табуированная, но ко мне приходят девушки, я знаю, что сделать, что сказать, чтобы они расслабились и уровень тревоги ушел. Безусловно, есть стыд и страх, но они уже нацелены на работу.

Влада Родовская:

Какие вопросы больше всего волнуют женщин?

Анна Мокиевец:

Запросы не разнообразные. Чаще всего – угасшее либидо или невозможность оргазмировать. Но причина обширна. Иногда приходят две девушки одного возраста, у них одна сложность. Например, не могут получать оргазм. Но с одной я буду работать как кризисный психолог, с насилием. А другая придет ко мне на курсы по интимной гимнастике, мы будем качать мышцы тазового дна. Влада Родовская:

Почему возникают проблемы с сексуальными взаимоотношениями?

Анна Мокиевец:

Разные причины, понятное дело, что когда молодые люди встречаются, там гормоны, совершенно другой гормональный фон. Чаще всего в паре секса больше изначально, чем через год или через три года. Также влияют взаимоотношения. Через какое-то время в истории пары появляются, например, обиды, злость, какое-то предательство, люди переживают кризисы, рождение ребенка, девушка пополнела и так далее. Влада Родовская:

Есть ли проблемы, с которыми вы не можете помочь? Анна Мокиевец:

Да, это органика, психиатрия, гормональный фон.