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«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом

04 сентября 2021 12:12
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Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к сексологу Анне Мокиевец.

«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом-1

Мокиевец Анна более пяти лет работает с женской сексуальностью как сексолог, психолог и тренер по интимной гимнастике.

Влада Родовская:
Кто такой сексолог? Что он делает?

«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом-4

Анна Мокиевец, сексолог:
Сексолог – это специалист, который помогает улучшить сексуальную жизнь клиента, или гармонизировать сексуальную жизнь пары, если мы говорим о работе с парой, или неадаптивные сексуальные навыки перевести в адаптивное поведение в сексе.

Влада Родовская:
Где можно отучиться на сексолога?

«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом-7

Анна Мокиевец:
Нужно понимать, что есть два направления: медицинское и психологическое. Медицинская сексология отвечает за органику, это медикаментозное лечение. Есть психологи-сексологи. Это высококвалифицированные психологи, которые прошли повышение квалификации по специализации сексология. Я знаю, что есть курсы, через два месяца обещают, что вы станете сексологом и сможете много зарабатывать. Это не так. Потому что специалист должен понимать, как работать с травмой, как работать с телом. Очень много различных нюансов.

Влада Родовская:
Часто ли на приеме чувствуется неловкость?

Анна Мокиевец:
Сексуальная тема – это вообще очень неловкая тема, табуированная, но ко мне приходят девушки, я знаю, что сделать, что сказать, чтобы они расслабились и уровень тревоги ушел. Безусловно, есть стыд и страх, но они уже нацелены на работу.

«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом-10

Влада Родовская:
Какие вопросы больше всего волнуют женщин?

«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом-13

Анна Мокиевец:
Запросы не разнообразные. Чаще всего – угасшее либидо или невозможность оргазмировать. Но причина обширна. Иногда приходят две девушки одного возраста, у них одна сложность. Например, не могут получать оргазм. Но с одной я буду работать как кризисный психолог, с насилием. А другая придет ко мне на курсы по интимной гимнастике, мы будем качать мышцы тазового дна.

Влада Родовская:
Почему возникают проблемы с сексуальными взаимоотношениями?

«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом-16

Анна Мокиевец:
Разные причины, понятное дело, что когда молодые люди встречаются, там гормоны, совершенно другой гормональный фон. Чаще всего в паре секса больше изначально, чем через год или через три года. Также влияют взаимоотношения. Через какое-то время в истории пары появляются, например, обиды, злость, какое-то предательство, люди переживают кризисы, рождение ребенка, девушка пополнела и так далее.

Влада Родовская:
Есть ли проблемы, с которыми вы не можете помочь?

Анна Мокиевец:
Да, это органика, психиатрия, гормональный фон.

«Это очень неловкая тема, табуированная». Поговорили с сексологом-19

Влада Родовская:
У нас сексуально грамотные люди или им есть чему поучиться?

Анна Мокиевец:
Абсолютно неграмотные. Страха, как правило, нет, но у нас очень много стыда.

# Здоровье # общество # Анна Мокиевец # Влада Родовская # Фотофакт

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