Что делать, если потеряли паспорт, и сколько стоит его восстановить

Потерять паспорт – дело житейское. Кто-то носит его с собой каждый день, а у кого он лежит где-то на полке в квартире. В общем, если паспорт гражданина Республики Беларусь потерян, восстановить его не так сложно, для этого нужно обратиться в ваш в отдел по гражданству и миграции со следующими документами. Галина Осадченко, заместитель начальника отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД г. Минска:

Нужно написать соответствующее заявление. К заявлению гражданин приобщает четыре фотографии 4 на 5 см. Оплатить государственную пошлину в размере одной базовой величины, что сейчас составляет 27 рублей белорусских.

К пакету документов также стоит приобщить свидетельство о рождении ребенка, который еще не достиг 18-летнего возраста, если таковой имеется. Новый паспорт вам изготовят в течение месяца. Галина Осадченко:

Если гражданин хочет быстрее получить свой паспорт, значит, эта услуга будет стоить еще одну базовую величину. В этом случае его паспорт будет изготовлен в течение 15 дней.

Если 15 дней – тоже большой срок, то паспорт можно восстановить за 7 дней. Галина Осадченко:

Жители города Минска и областных центров могут воспользоваться услугой срочного изготовления паспорта в течение 7 дней. Для этого нужно будет оплатить еще две базовые.

Три базовых или 76,5 рублей. Кстати, если в паспорте была шенгенская виза, ее также можно восстановить. Галина Осадченко:

Если в паспорте была шенгенская виза, то после восстановления паспорта гражданин должен обратиться в визовый центр либо в консульство для восстановления своей визы.

Для восстановления визы потребуется время и, конечно, деньги. Придется заново собрать все документы и зарегистрироваться в посольстве на прием. Взять с собой документ, подтверждающий утерю паспорта или его кражу. В самом посольстве человеку нужно написать заявление об аннулировании предыдущей визы, подать прошение о выдаче разрешения на въезд в шенгенскую зону и заплатить визовый сбор. То есть по сути вам придется заново получать визу, а пакет необходимых документов пополнится бумагой о потере паспорта и дополнительным заявлением. А как быть в случае, если вы не теряли паспорт, а его украли?

Галина Осадченко:

Если паспорт украли, гражданин должен незамедлительно обратиться в органы внутренних дел, независимо от того, где он живет, либо туда, где у него украли этот паспорт. Он обращается в дежурную часть либо к участковому инспектору, к любому сотруднику органов внутренних дел. У него принимают заявление, дают ему специальный талон-уведомление о том, что у него принято заявление, и процедура такая же, как и при утере паспорта.