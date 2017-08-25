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Что делал вертолет над гипермаркетом возле метро «Каменная горка»?

25 августа 2017 20:01
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Новости Беларуси. Необычная спецоперация МЧС: утром 25 августа на высотное здание, в котором располагается торговый центр, с помощью вертолета подняли огромный кондиционер.

Весил агрегат несколько тонн.

С помощью обычного подъемного крана поднять его было невозможно. Операция продлилась всего 10 минут, но ей предшествовали несколько дней подготовки. Кондиционер установили точно по центру кровли.

Что делал вертолет над гипермаркетом возле метро «Каменная горка»?-1

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
Несколько раз наши специалисты выезжали туда, на место, смотрели условия и кровлю, определяли место, куда необходимо установить это оборудование. Далее было несколько дней ожидания в связи с погодой: шли сильные дожди, поэтому мы ожидали дня без осадков.

В 10 утра вертолет вылетел с аэродрома «Липки» и уже буквально через 10 минут подцепил и поставил на место оборудование.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Виталий Новицкий

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