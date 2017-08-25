Что делал вертолет над гипермаркетом возле метро «Каменная горка»?

С помощью обычного подъемного крана поднять его было невозможно. Операция продлилась всего 10 минут, но ей предшествовали несколько дней подготовки. Кондиционер установили точно по центру кровли.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:

Несколько раз наши специалисты выезжали туда, на место, смотрели условия и кровлю, определяли место, куда необходимо установить это оборудование. Далее было несколько дней ожидания в связи с погодой: шли сильные дожди, поэтому мы ожидали дня без осадков.