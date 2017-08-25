Здесь особый микроклимат, здесь всегда тепло: 25 августа на берегу Ислочи открылась «Олимпия-2017»

Площадка объединила 800 человек из всех регионов Беларуси. Ближайшие три дня молодые люди проведут с пользой: программа фестиваля насыщена спортивными, интеллектуальными и творческими конкурсами. Впервые «олимпийцы» примут участие в экстрим-сплаве на байдарках и попробуют себя на скалодроме. Нынешняя «Олимпия» проходит уже в 14 раз. Гостями фестиваля по традиции становятся депутаты, политики, известные журналисты и телеведущие.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов: Впечатления просто изумительные. Даже погода, которая сегодня целый день хмурилась. Здесь существует особый микроклимат, здесь всегда тепло.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь: Состояться можно только тогда, когда ты активно работаешь в социуме. И надо помнить, что работая на себя только, ничего не получится. Работай на себя, работай на страну, и у тебя все получится.

Анастасия Капустина, участник молодежного фестиваля «Олимпия»:

Это отличный повод, чтобы встретится с друзьями из других областей, других регионов. Поэтому такие мероприятия и проекты, я считаю, должны иметь место.

В эти минуты на фестивале проходит «Открытый диалог». В этот раз молодые люди вместе с экспертами рассуждают на тему борьбы за умы и настроение молодежи в медиа-пространстве.