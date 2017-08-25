Школьники Бреста будут учить китайский язык и таможенное дело
Новости Беларуси. Брестские школьники в 2017 году смогут изучать китайский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О новых возможностях образования в духе времени говорили 25 августа на педагогической конференции. На форуме присутствовали не только педагоги региона, но и школьники и родители. Близость границы делает актуальным
еще один школьный профиль – в этом 2017 появятся специализированные классы по таможенному делу.
В целом Брестская область подготовилась к 1 сентября основательно: реконструировали несколько детских садов и школ. Еще три городских объекта – два детских сада и большая школа на 1400 учеников – строятся вместе с новыми районами и примут детей позже.
Анатолий Носков, начальник отдела образования Брестского горисполкома:
На функционирование системы образования города заложено в городском бюджете на 2017 год более 34 %. То есть одна третья часть городского бюджета идет на развитие системы образования города.
В абсолютных цифрах это почти 100 миллионов деноминированных рублей.
Это очень значительные расходы, я привел, какую часть городского бюджета они составляют.
Оксана Голубева, директор СШ № 18 Бреста:
Мы ищем новые подходы не только в учебном процессе, но и в воспитательном. Поэтому в этом году мы постараемся запустить еще один проект. Пока будет тайна, да. Мы хотим, чтобы родители были рядом с детьми. Поэтому немножечко еще сохраню интригу для наших ребят, что их ждет в этом учебном году. Они придут и узнают это на линейке и в первые дни сентября.
Конференция за несколько дней до того, как тысячи школьников сядут за парты, в Бресте уже стала доброй традицией.
Накануне 1 сентября также грамотами и подарками отметили и тех, кто сеет доброе и вечное на протяжении многих лет.