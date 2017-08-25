Школьники Бреста будут учить китайский язык и таможенное дело

Новости Беларуси. Брестские школьники в 2017 году смогут изучать китайский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новых возможностях образования в духе времени говорили 25 августа на педагогической конференции. На форуме присутствовали не только педагоги региона, но и школьники и родители. Близость границы делает актуальным еще один школьный профиль – в этом 2017 появятся специализированные классы по таможенному делу. В целом Брестская область подготовилась к 1 сентября основательно: реконструировали несколько детских садов и школ. Еще три городских объекта – два детских сада и большая школа на 1400 учеников – строятся вместе с новыми районами и примут детей позже.

Анатолий Носков, начальник отдела образования Брестского горисполкома:

На функционирование системы образования города заложено в городском бюджете на 2017 год более 34 %. То есть одна третья часть городского бюджета идет на развитие системы образования города. В абсолютных цифрах это почти 100 миллионов деноминированных рублей. Это очень значительные расходы, я привел, какую часть городского бюджета они составляют.