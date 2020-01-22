Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске
Новости Беларуси. Белорусские строители могут принять участие в возведении российского космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. Об этом стало известно 21 января на встрече Президента Беларуси с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в начале разговора Александр Лукашенко подчекнул, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения партнеров. Развитие космических технологий – один из приоритетов для Беларуси. В нашей стране особенно стараются развивать сферу высоких технологий, за которыми, без преувеличения, будущее. У двух стран уже сложилась хорошая основа для сотрудничества в космической области.
Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»
Сейчас Беларусь и Россия реализуют несколько совместных масштабных проектов. Один из них – создание нового спутника. Его планируют запустить уже в 2021 году.
Сергей Золотой, директор предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
Сегодня мы делаем за белорусские деньги целевую аппаратуру. Россияне делают платформу и обеспечивают запуск. И пропорционально вкладу мы получаем часть ресурса. Соответственно, мы модернизируем наземные инфраструктуры для приема и управления и будем с Россией совместно их эксплуатировать.
Космос как простор для научных экспериментов. О чём говорил Президент Беларуси с главой «Роскосмоса»
Сотрудничество в области космоса продолжат обсуждать в Минске. 22 января в Национальной академии наук пройдет заседание Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ. Среди участников – руководители космической отрасли Беларуси, России, Казахстана, Армении, представители Исполкома Содружества, Евразийской экономической комиссии. Планируется, что основными темами разговора станут перспективные проекты в космической области, интеграция наземных инфраструктур, а также реализация совместных проектов по исследованию и использованию космоса в мирных целях. Минск принимает такую встречу впервые.