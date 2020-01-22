Что будут обсуждать на первом заседании Межгоссовета по космосу СНГ в Минске

Новости Беларуси. Белорусские строители могут принять участие в возведении российского космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке. Об этом стало известно 21 января на встрече Президента Беларуси с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в начале разговора Александр Лукашенко подчекнул, что белорусская сторона готова обсудить любые предложения партнеров. Развитие космических технологий – один из приоритетов для Беларуси. В нашей стране особенно стараются развивать сферу высоких технологий, за которыми, без преувеличения, будущее. У двух стран уже сложилась хорошая основа для сотрудничества в космической области.

Александр Лукашенко: «Один из приоритетов у нас – это развитие космоса, потому что это высокие технологии»

Сейчас Беларусь и Россия реализуют несколько совместных масштабных проектов. Один из них – создание нового спутника. Его планируют запустить уже в 2021 году.