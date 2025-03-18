Активисты «Белой Руси» поздравили женщин, родивших в День Конституции

Их 18 марта принимали белоруски, которые стали мамами в День Конституции. Отныне в их семьях 15 марта будет двойным праздником. С теплыми пожеланиями и подарками в РНПЦ «Мать и дитя» пришли активисты общественной организации «Белая Русь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любопытно, что у всех троих мам родились мальчики. Первый малыш появился на свет около полудня, а третий – в три часа дня. К слову, для двух женщин это первенцы, а третья стала многодетной мамой. Разумеется, к виновникам торжества активисты пришли не с пустыми руками. В подарок – цветы, приятные сувениры и то, что точно пригодится для ухода за новорожденными.

Анастасия Винчевская:

Это очень приятно и неожиданно, потому что дата и дата. В итоге нас приехали поздравить. Это очень мило. Мне муж рассказал о том, что это День Конституции. Малыш родился с весом 4 170 килограмма. Назовем его Петр. Это мой третий ребенок. Поэтому я каждому случаю абсолютно рада. И, конечно же, никто дату не выбирал.

Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:

Пройдет несколько десятилетий, и юные граждане, которые появились в РНПЦ «Мать и дитя» на свет в День Конституции, будут достойными гражданами нашей страны. Они будут отвечать за наше счастье, они будут трудиться на благо белорусского общества, сохранять наши подлинные ценности, приумножать богатство родной страны.