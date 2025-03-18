Активисты «Белой Руси» поздравили женщин, родивших в День Конституции
Их 18 марта принимали белоруски, которые стали мамами в День Конституции. Отныне в их семьях 15 марта будет двойным праздником. С теплыми пожеланиями и подарками в РНПЦ «Мать и дитя» пришли активисты общественной организации «Белая Русь», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Любопытно, что у всех троих мам родились мальчики. Первый малыш появился на свет около полудня, а третий – в три часа дня. К слову, для двух женщин это первенцы, а третья стала многодетной мамой. Разумеется, к виновникам торжества активисты пришли не с пустыми руками. В подарок – цветы, приятные сувениры и то, что точно пригодится для ухода за новорожденными.
Анастасия Винчевская:
Это очень приятно и неожиданно, потому что дата и дата. В итоге нас приехали поздравить. Это очень мило. Мне муж рассказал о том, что это День Конституции. Малыш родился с весом 4 170 килограмма. Назовем его Петр. Это мой третий ребенок. Поэтому я каждому случаю абсолютно рада. И, конечно же, никто дату не выбирал.
Галина Гузовская, председатель Центральной районной организации РОО «Белая Русь»:
Пройдет несколько десятилетий, и юные граждане, которые появились в РНПЦ «Мать и дитя» на свет в День Конституции, будут достойными гражданами нашей страны. Они будут отвечать за наше счастье, они будут трудиться на благо белорусского общества, сохранять наши подлинные ценности, приумножать богатство родной страны.
Отметим, для общественной организации «Белая Русь» поздравление матерей, родивших в праздничные дни, – уже многолетняя традиция.