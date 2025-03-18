Народный хор «Славянский сувенир» отметит 30-летие! Узнали, почему он так привлекает пенсионеров

Во Дворце культуры ветеранов идет репетиция. Народный хор «Славянский сувенир» готовится к предстоящим выступлениям. В этом году у коллектива юбилей – 30-летие.
Во Дворце культуры ветеранов идет репетиция. Народный хор «Славянский сувенир» готовится к предстоящим выступлениям. В этом году у коллектива юбилей – 30-летие.
Леонид Пихоцкий, участник народного хора «Славянский сувенир»:
В этом хоре очень высокой квалификации специалисты, которые с нами работают – это Ольга Петровна и Ирина Михайловна, наш аккомпаниатор. Они вносят в нашу жизнь какую-то волну добродетели и жизни. Почему? Потому что теперь уже без хора я вообще не представляю, как мне жить. Я иду как на работу, причем бегу с удовольствием.
Изначально появился ансамбль. Это был 1995 год. Он объединил 12 вокалистов разных профессий, и на одном из конкурсов жюри обратило внимание на талантливую команду. Особенно выступление отметила Ольга Кузьмина. С того самого времени совместными усилиями создали настоящий хор во Дворце культуры ветеранов.
Ольга Кузьмина, руководитель народного хора «Славянский сувенир»:
Я посмотрела и думаю: надо делать хор, потому что, во-первых, я отлично понимала значение для пенсионеров, кто сидит дома, адаптации после пенсии, после всего, что им надо быть социально значимыми.
И так потихоньку-потихоньку молва. И собрались люди. На то время у меня был хор в количестве 50 человек. В течение полутора лет мы из этого хора сделали хор со званием «народный». После этого, когда нас уже услышали здесь на концертах, к нам начали приходить люди.
Сейчас в «Славянском сувенире» 40 участников. И все они живут музыкой, оттачивая мастерство два раза в неделю. И всегда с нетерпением ждут занятий. Песни в репертуаре разнообразные.
Ирина Симановская, концертмейстер народного хора «Славянский сувенир»:
Репертуар хора очень обширный и по содержанию, и по стилям, и по характеру. Это как и музыка духовная, православная и католическая, музыка светская. Очень огромное место в нашем репертуаре занимает белорусская музыка, белорусские обработки народных песен, белорусских авторов и музыка современных композиторов.
Подробности – в видео.