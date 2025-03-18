Народный хор «Славянский сувенир» отметит 30-летие! Узнали, почему он так привлекает пенсионеров

Леонид Пихоцкий, участник народного хора «Славянский сувенир»: В этом хоре очень высокой квалификации специалисты, которые с нами работают – это Ольга Петровна и Ирина Михайловна, наш аккомпаниатор. Они вносят в нашу жизнь какую-то волну добродетели и жизни. Почему? Потому что теперь уже без хора я вообще не представляю, как мне жить. Я иду как на работу, причем бегу с удовольствием.

Изначально появился ансамбль. Это был 1995 год. Он объединил 12 вокалистов разных профессий, и на одном из конкурсов жюри обратило внимание на талантливую команду. Особенно выступление отметила Ольга Кузьмина. С того самого времени совместными усилиями создали настоящий хор во Дворце культуры ветеранов.

Ольга Кузьмина, руководитель народного хора «Славянский сувенир»:

Я посмотрела и думаю: надо делать хор, потому что, во-первых, я отлично понимала значение для пенсионеров, кто сидит дома, адаптации после пенсии, после всего, что им надо быть социально значимыми.

И так потихоньку-потихоньку молва. И собрались люди. На то время у меня был хор в количестве 50 человек. В течение полутора лет мы из этого хора сделали хор со званием «народный». После этого, когда нас уже услышали здесь на концертах, к нам начали приходить люди.