Что будет модно весной 2023 года? Стилист рассказала о трендах

Привет, Аленка! Теплые платочки в различных цветах и фактурах выстрелили этой зимой. Завязывать их можно как угодно. Но чтобы не быть похожей на бабушку, добавляйте грубые ботинки, модные пуховички, очки и сумки с цепями. Сказка на новый лад.
Привет, Аленка! Теплые платочки в различных цветах и фактурах выстрелили этой зимой. Завязывать их можно как угодно. Но чтобы не быть похожей на бабушку, добавляйте грубые ботинки, модные пуховички, очки и сумки с цепями. Сказка на новый лад.
Алла Юрчик, стилист:
Капоры, модные меховые косыночки, которые можно повязать вот таким образом, а также коточепчики, которые бьют все рекорды, такой, скажем, funny fashion.
Еще один огонек 2023 года – перья. Дизайнеры украсили ими жакеты, коктейльные платья и брюки. Просто вау и ах. Причем декор легко отстегнуть и превратиться из дивы в строгую леди. Отличной базой станут крупные серьги-кольца. Миксовать их можно с чем угодно и озарять все вокруг.
Алла Юрчик:
Внимание еще уделяем цепям широким. Можно носить как многоярусные в сочетании с жемчугом. Золото и серебро сочетается, можно носить вместе, экспериментировать. Сумочки в модном цвете металл под серебро либо под золото, уделяем внимание именно таким аксессуарам.
Устройте на ближайших выходных ретро-сеанс и пересмотрите ленты золотого Голливуда. Винтаж. Ободки с вуалью, воротнички из жемчуга, любимые заколки-банты – красота, которая обезоруживает.
Алла Юрчик:
Цветы цветут цветочным цветом этим летом, или один из главных трендов наступающего сезона – это цветы, броши. Это может быть одна огромная моно-брошь на ваш выбор и вкус, очень красиво смотрится, когда она подобрана в тон вашего наряда. Можно комбинировать и делать контрастными варианты – черно-белое подходит под все. Еще один модный элемент этого сезона – это сумки с цепями, две сумочки сразу либо обыгрывать какими-то вариантами, вот как здесь у нас модный багетик.
Тренд 1990-х. Чокеры, как у главной героини фильма «Леон», продолжают зажигать денечки. Со стразами, в бархате, симпатичными подвесками. Особенно классно сочетать их с косухами, бомберами и летящими платьями. Дерзайте и ловите ритмы города.
Алла Юрчик:
Еще один из заметных трендов сезона весна-лето 2023 – это крупные парные браслеты. Причем они могут быть и в золоте, и в серебре, в черном цвете на ваш вкус, выбор и стиль, жатый металл, крупный металл. Аксессуары в виде резинок, платки, ленты добавляем на волосы. Яркие сумочки дутые остаются с нами.
Подписывайтесь на нас в Telegram!