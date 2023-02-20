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Что будет модно весной 2023 года? Стилист рассказала о трендах

20 февраля 2023 13:57
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Привет, Аленка! Теплые платочки в различных цветах и фактурах выстрелили этой зимой. Завязывать их можно как угодно. Но чтобы не быть похожей на бабушку, добавляйте грубые ботинки, модные пуховички, очки и сумки с цепями. Сказка на новый лад.  

Что будет модно весной 2023 года? Стилист рассказала о трендах-1

Алла Юрчик, стилист:  
Капоры, модные меховые косыночки, которые можно повязать вот таким образом, а также коточепчики, которые бьют все рекорды, такой, скажем, funny fashion.  

Еще один огонек 2023 года – перья. Дизайнеры украсили ими жакеты, коктейльные платья и брюки. Просто вау и ах. Причем декор легко отстегнуть и превратиться из дивы в строгую леди. Отличной базой станут крупные серьги-кольца. Миксовать их можно с чем угодно и озарять все вокруг.  

Алла Юрчик:  
Внимание еще уделяем цепям широким. Можно носить как многоярусные в сочетании с жемчугом. Золото и серебро сочетается, можно носить вместе, экспериментировать. Сумочки в модном цвете металл под серебро либо под золото, уделяем внимание именно таким аксессуарам.  

Что будет модно весной 2023 года? Стилист рассказала о трендах-4

Устройте на ближайших выходных ретро-сеанс и пересмотрите ленты золотого Голливуда. Винтаж. Ободки с вуалью, воротнички из жемчуга, любимые заколки-банты – красота, которая обезоруживает.

Алла Юрчик:  
Цветы цветут цветочным цветом этим летом, или один из главных трендов наступающего сезона – это цветы, броши. Это может быть одна огромная моно-брошь на ваш выбор и вкус, очень красиво смотрится, когда она подобрана в тон вашего наряда. Можно комбинировать и делать контрастными варианты – черно-белое подходит под все. Еще один модный элемент этого сезона – это сумки с цепями, две сумочки сразу либо обыгрывать какими-то вариантами, вот как здесь у нас модный багетик.  

Тренд 1990-х. Чокеры, как у главной героини фильма «Леон», продолжают зажигать денечки. Со стразами, в бархате, симпатичными подвесками. Особенно классно сочетать их с косухами, бомберами и летящими платьями. Дерзайте и ловите ритмы города.  

Что будет модно весной 2023 года? Стилист рассказала о трендах-7

Алла Юрчик:  
Еще один из заметных трендов сезона весна-лето 2023 – это крупные парные браслеты. Причем они могут быть и в золоте, и в серебре, в черном цвете на ваш вкус, выбор и стиль, жатый металл, крупный металл. Аксессуары в виде резинок, платки, ленты добавляем на волосы. Яркие сумочки дутые остаются с нами.  

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# Мода # общество # Анастасия Макеева # Алла Юрчик # Фотофакт

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