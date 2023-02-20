Что будет модно весной 2023 года? Стилист рассказала о трендах

Привет, Аленка! Теплые платочки в различных цветах и фактурах выстрелили этой зимой. Завязывать их можно как угодно. Но чтобы не быть похожей на бабушку, добавляйте грубые ботинки, модные пуховички, очки и сумки с цепями. Сказка на новый лад.

Алла Юрчик, стилист:

Капоры, модные меховые косыночки, которые можно повязать вот таким образом, а также коточепчики, которые бьют все рекорды, такой, скажем, funny fashion.

Еще один огонек 2023 года – перья. Дизайнеры украсили ими жакеты, коктейльные платья и брюки. Просто вау и ах. Причем декор легко отстегнуть и превратиться из дивы в строгую леди. Отличной базой станут крупные серьги-кольца. Миксовать их можно с чем угодно и озарять все вокруг.

Алла Юрчик:

Внимание еще уделяем цепям широким. Можно носить как многоярусные в сочетании с жемчугом. Золото и серебро сочетается, можно носить вместе, экспериментировать. Сумочки в модном цвете металл под серебро либо под золото, уделяем внимание именно таким аксессуарам.