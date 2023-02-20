Обращайте внимание на изменения в организме. Какие симптомы говорят о нехватке витаминов?

Второпях, пытаясь успеть за современным ритмом жизни, человек не всегда успевает уследить за мелочами, которые указывают на проблемы со здоровьем. Что говорит о нехватке витаминов. Как решить вопрос? Пробуем разобраться.

Анастасия Гаврушева, врач-терапевт:

Симптомов может быть огромное количество, они могут быть не совсем специфичны: сухость кожи, ломкость ногтей и волос, слабость, бессоница, снижение памяти, чувство слабости и нехватка энергии. Если имеются вышеуказанные симптомы, то нужно обратиться к врачу для консультации и дальнейшего исследования.

Консультация с квалифицированным специалистом поможет выявить проблемы с организмом, и врач назначит правильное лечение. С помощью знаний о том, где содержатся необходимые витамины и микроэлементы, можно поддержать здоровье и легко пережить межсезонье.

Анастасия Гаврушева:

Растения их накапливают в себе, и потом вместе с пищей мы получаем в еду. Чем меньше проходят обработку продукты, тем больше в них содержится как витаминов, так и микроэлементов. Да, конечно, мы получаем все необходимые микроэлементы из пищи. Чтобы поддерживать баланс в организме, необходимо, чтобы в нашей жизни было рациональное сбалансированное питание. В каждом продукте содержатся определенные как микроэлементы, так и витамины.