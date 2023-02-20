Обращайте внимание на изменения в организме. Какие симптомы говорят о нехватке витаминов?

Второпях, пытаясь успеть за современным ритмом жизни, человек не всегда успевает уследить за мелочами, которые указывают на проблемы со здоровьем. Что говорит о нехватке витаминов. Как решить вопрос? Пробуем разобраться.
Второпях, пытаясь успеть за современным ритмом жизни, человек не всегда успевает уследить за мелочами, которые указывают на проблемы со здоровьем. Что говорит о нехватке витаминов. Как решить вопрос? Пробуем разобраться.
Анастасия Гаврушева, врач-терапевт:
Симптомов может быть огромное количество, они могут быть не совсем специфичны: сухость кожи, ломкость ногтей и волос, слабость, бессоница, снижение памяти, чувство слабости и нехватка энергии. Если имеются вышеуказанные симптомы, то нужно обратиться к врачу для консультации и дальнейшего исследования.
Консультация с квалифицированным специалистом поможет выявить проблемы с организмом, и врач назначит правильное лечение. С помощью знаний о том, где содержатся необходимые витамины и микроэлементы, можно поддержать здоровье и легко пережить межсезонье.
Анастасия Гаврушева:
Растения их накапливают в себе, и потом вместе с пищей мы получаем в еду. Чем меньше проходят обработку продукты, тем больше в них содержится как витаминов, так и микроэлементов. Да, конечно, мы получаем все необходимые микроэлементы из пищи. Чтобы поддерживать баланс в организме, необходимо, чтобы в нашей жизни было рациональное сбалансированное питание. В каждом продукте содержатся определенные как микроэлементы, так и витамины.
Первое – это зелень: шпинат, петрушка, укроп. Это также будут овощи: свекла и тыква. Также необходимы ягоды и фрукты, тоже содержат большое количество необходимых нам микроэлементов и витаминов. Также молочные продукты, мясо, бобовые. Также не стоит забывать о том, что некоторые люди не употребляют в пищу мясные продукты. Этой категории людей необходимо восполнять потери таблетированными формулами либо в зависимости от того, что нужно.
К сожалению, самостоятельно не всегда получается обнаружить нехватку витаминов и микроэлементов в организме. Но если все же это удалось сделать, то стоит подумать о том, как восполнить запасы полезных веществ.
Анастасия Гаврушева:
Чтобы бороться с нехваткой витаминов, микроэлементов, минералов, необходимо вести здоровый образ жизни. Это правильно питание. Пища должна быть разнообразной, всегда должны быть включены зелень, фрукты и овощи. И это должно быть разнообразие. И конечно же, пребывать на свежем воздухе, проветривать помещение, и если есть симптомы, то обращаться за медицинской помощью.
Внимание к изменениям в организме и ответственное отношение к своему самочувствию помогут выявить проблему на раннем этапе. А правильное питание и здоровый образ жизни закрепят результат.
Подписывайтесь на нас в Telegram!