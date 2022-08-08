«В Правилах дорожного движения вступают изменения». Какие новшества ждут водителей с сентября 2022 года?

Новости Беларуси. С сентября можно будет сдать на права на машине с автоматической коробкой передач. Это предусматривает новый закон о дорожном движении. Во-первых, технологии не стоят на месте. Во-вторых, более 65 % авто на наших дорогах – с коробкой автомат. А еще автошколы не будут согласовывать с ГАИ маршруты для обучения. Как же из умного курсанта превратиться в уверенного водителя и почему пробки под кабинетами врачей и ГАИ больше, чем на дорогах? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Сколько всего машин в большом городе и какие авто предпочитают горожане? Об этом наш следующий сюжет.

По улицам столицы колесит порядка 800 тысяч автомобилей. Предпочтение как премиум-классу, так и бюджетным вариантам. Кстати, в лидерах отечественный производитель. Все чаще на городских магистралях отмечены автомобили с приставкой «эко».

Анастасия Глушакова, владелец электрокара:

Приезжаешь домой, ставишь на ночь на зарядку, как телефон мобильный, ложишься спать, а утром садишься – и поехал. Анастасия уже пятый год неразлучна с экомобилем. Бесшумный, быстрый и без вреда природе. Единственное но: в такой езде важно соблюдать четкий тайм-менеджмент.

Анастасия Глушакова:

Может быть, можно сравнить с бензиновым автомобилем в том плане, что все-таки закончился бензин, и вы его можете быстро пополнить. С электромобилем нужно где-то час знать. Даже если мы приезжаем на заправку, то час обязательно нужен.

Карина Верховцева, корреспондент:

В столице уже сегодня насчитывают около двух тысяч эколасточек. По сравнению с прошлым годом их количество только увеличивается. Не забудем и о пунктах для зарядки. Но, как признаются владельцы электрокаров, не так уж и просто на них попасть.

Анастасия Глушакова:

В связи с тем, что очень много стало электроавтомобилей, зарядок просто физически не хватает. Да, по городу много их есть, но ты приезжаешь, например, на зарядку – либо машины заряжаются все, либо бензиновые автомобили могут воспользоваться площадкой как парковкой.

Пока некоторые игнорируют элементарный этикет и знаки, ГАИ о проблеме знают и разрабатывают новые правила, которые вступят в силу уже этой осенью.

Виктория Супрун, инспектор отделай по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

С 27 октября текущего года в Правилах дорожного движения вступают изменения, согласно которым электромобилям будет разрешено двигаться по полосе движения для общественного транспорта. Также одним из изменений является то, что на местах зарядки автомобилей будет запрещено парковаться автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Если электромобиль будет припаркован на этом месте, но при этом не заряжаться, то это будет являться одним из нарушений Правил дорожного движения.