Велосипедистам больше не надо спешиваться на переходе. Что изменится в ПДД Беларуси?

Велосипедисты, мотоциклисты, пешеходы и водители: с октября всех участников движения ждут изменения в ПДД. Это касается и скорости, и маневров движения. И одно из изменений напрямую касается велосипедистов, число которых в столице за последние годы заметно возросло.

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:

Что касается велосипедистов, то им уже не надо будет спешиваться при пересечении проезжей части. Вместе с тем скорость их движения должна быть примерно равной скорости пешехода.

Для передвижения велосипедистов в Минске предусмотрены специальные дорожки, на которых, к слову, также могут находиться и другие участники движения, для которых с октября в ПДД появится своя аббревиатура: СПМ.