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Велосипедистам больше не надо спешиваться на переходе. Что изменится в ПДД Беларуси?

08 августа 2022 14:27
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Велосипедисты, мотоциклисты, пешеходы и водители: с октября всех участников движения ждут изменения в ПДД. Это касается и скорости, и маневров движения. И одно из изменений напрямую касается велосипедистов, число которых в столице за последние годы заметно возросло.

Велосипедистам больше не надо спешиваться на переходе. Что изменится в ПДД Беларуси?-1

Ирина Боярчук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Что касается велосипедистов, то им уже не надо будет спешиваться при пересечении проезжей части. Вместе с тем скорость их движения должна быть примерно равной скорости пешехода. 

Для передвижения велосипедистов в Минске предусмотрены специальные дорожки, на которых, к слову, также могут находиться и другие участники движения, для которых с октября в ПДД появится своя аббревиатура: СПМ.

Велосипедистам больше не надо спешиваться на переходе. Что изменится в ПДД Беларуси?-4

Ирина Боярчук:
К ним будут относиться электросамокаты, гироскутеры, сигвеи. Лица, которые будут передвигаться при помощи средств персональной мобильности, будут относиться к пешеходам. Что это значит: для передвижения они должны использовать велодорожку (при ее отсутствии пешеходную дорожку либо тротуар). Скорость их движения не должна быть выше 25 км/ч.

Контроль за скоростью этих средств будет осуществляться сотрудниками ГАИ. Кроме того, во многих арендных электросамокатах и моноколесах изначально установлены ограничения по скорости. Об этом можно узнать в мобильном приложении компании.

Будет продолжаться осуществляться контроль за скоростью передвижения автомобилей.

Велосипедистам больше не надо спешиваться на переходе. Что изменится в ПДД Беларуси?-7

Павел Кумогер, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска:
Ежедневно ГАИ Минска проводит мониторинг и контроль за дорожным движением. Среди участников дорожного движения наиболее частым является нарушение скоростного режима. За превышение установленной скорости предусмотрен как штраф, так и лишение водительского удостоверения.

Велосипедистам больше не надо спешиваться на переходе. Что изменится в ПДД Беларуси?-10

# Правила дорожного движения # общество # Ирина Боярчук # Павел Кумогер # Диана Лещенко # Фотофакт

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