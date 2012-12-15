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9 тысяч новобранцев приняли военную присягу в Беларуси и приступят к интенсивной учебе

15 декабря 2012 17:49
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Новости Беларуси. Около 9 тысяч новобранцев в вооруженные силы по всей стране приняли сегодня военную присягу. Клятву произнесли около 7 тысяч молодых людей, призванных на срочную военную службу, и около 2 тысяч резервистов. Торжественные церемонии прошли  во многих городах Беларуси.

По традиции, молодых воинов в соединениях и воинских частях поздравили представители Минобороны, командований видов Вооруженных Сил, родные и близкие военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Машовец, военнослужащий 56 отдельного полка связи ВВС и войск ПВО:
Чувствуется гордость перед своей страной, перед своим государством, очень такое хорошее ощущение. Я рад тому, что принял военную присягу.

Олег Мищенко, начальник войск связи и радиотехнического обеспечения ВВС и войск ПВО:
Сегодня, как и во всех Вооруженных силах, в том числе в нашем 56 отдельном полку связи, приведены присяге очередные наши новобранцы. После принятия присяги, уже с завтрашнего дня, они будут распределены по подразделениям и приступят к интенсивной учебе.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:
Я всегда говорил и говорю, что в армии – лучшая часть молодежи, морально и физически здоровой. Физически потому, что прошли не одну медкомиссию, которая признала их годными  к военной службе, морально – потому что они не стали прятаться по кустам, а когда пришло их время, их час, также, как их деды и отцы, взяли в руки оружие и приняли военную присягу.

# общество # Армия Беларуси # Государственная политика

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