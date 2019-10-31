ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб

Новости Беларуси. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты и эксперты из 6 стран обменялись опытом по реагированию на аварии, связанные с выбросом химически опасных веществ.

В первый день участники из Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины, Польши и Чехии отрабатывали способы ликвидации последствий таких ЧП и механизмы реагирования, передачи и обмена информацией.

На втором этапе учений подразделения МЧС нашей страны демонстрировали ведение аварийно-спасательных работ, тестировали новые технологии и последние разработки в этой сфере. Учения прошли в рамках отдельного проекта Европейской комиссии. Михаил Харабаджиу, начальник генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы:

Если нас разделяют граница и таможня, чрезвычайные ситуации давно не знают никаких границ. Мы должны быть подготовленные к реагированию в любой ситуации, потому что от нашей хорошей подготовки зависит жизнь людей.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Химические аварии – это одни из самых сложных. Учитывая то, что у нашей страны много химических предприятий, и происшествия там случаются. Поэтому готовность и новые технологии очень важны. Плюс транзитность нашей страны, мы видим, сколько опасных грузов проходит по нашим автодорогам, железным дорогам. Все это требует огромного внимания в плане профилактики и большей готовности в случае необходимости реагирования.