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ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб

31 октября 2019 12:47
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Новости Беларуси. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты и эксперты из 6 стран обменялись опытом по реагированию на аварии, связанные с выбросом химически опасных веществ.

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб-1

В первый день участники из Беларуси, Литвы, Молдовы, Украины, Польши и Чехии отрабатывали способы ликвидации последствий таких ЧП и механизмы реагирования, передачи и обмена информацией.

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб-4

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб-6

На втором этапе учений подразделения МЧС нашей страны демонстрировали ведение аварийно-спасательных работ, тестировали новые технологии и последние разработки в этой сфере. Учения прошли в рамках отдельного проекта Европейской комиссии.

Михаил Харабаджиу, начальник генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Молдовы:
Если нас разделяют граница и таможня, чрезвычайные ситуации давно не знают никаких границ. Мы должны быть подготовленные к реагированию в любой ситуации, потому что от нашей хорошей подготовки зависит жизнь людей.

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб-9

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Химические аварии – это одни из самых сложных. Учитывая то, что у нашей страны много химических предприятий, и происшествия там случаются. Поэтому готовность и новые технологии очень важны. Плюс транзитность нашей страны, мы видим, сколько опасных грузов проходит по нашим автодорогам, железным дорогам. Все это требует огромного внимания в плане профилактики и большей готовности в случае необходимости реагирования.

ЧС не знают границ. В Беларуси прошли международные учения аварийно-спасательных служб-12

Также в рамках проекта участники посетили Национальный центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации. Они познакомились с техническими возможностями центра, которые позволяют вести мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и взаимодействовать с международными организациями.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Ващенко # Хосе Альмодовар # Фотофакт

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