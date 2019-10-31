Когда жизнь обретает смысл. История белоруски, родившей двоих сыновей с помощью ЭКО

О том, как метод ЭКО помогает появиться на свет маленьким белорусам, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Метод ЭКО используется в Беларуси с 1994 года. За его результат всегда болеет душой и доктор, признается врач-репродуктолог Лариса Геннадьевна. Она до сих пор поддерживает контакт со своей первой пациенткой.

Лариса Гракович, врач: Когда она открыла дверь, у меня было ощущение, что солнце пришло. Потому что глаза горели так! Она сказала: «Доктор, у меня хороший результат». Она родила двоих мальчиков. Для меня это память, потому что она была первой, это первое счастье, которое я увидела. Тогда я точно поняла: ЭКО надо делать.

У Елены – той самой первой пациентки – до сих пор горят глаза от ее двойного счастья. С Сергеем они поженились 10 лет назад. Вначале пара жила для себя, а потом супруги решили, что в их сердцах есть еще место. Но воплотить мечты в реальность удалось не сразу.

Елена Крот: Тимофей похож на папу, а Сережа – на меня.

Елена Крот:

Мы хотели хотя бы одного. Но когда Лариса Геннадьевна, сделав УЗИ, сказала, что у нас будет двойня, счастью не было предела. Наши планы, мечты, желания осуществились благодаря врачам и медицине.

После рождения детей в жизни супругов появился новый смысл и новые цели. Для того, чтобы самые дорогие больше времени проводили на свежем воздухе, глава семьи Сергей купил участок.