Уходят с фотографией с УЗИ, приходят с ребёнком. Рассказываем, как в Беларуси проводят ЭКО

О том, как метод ЭКО помогает появиться на свет маленьким белорусам, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Первым ребенком на планете, появившимся на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения, стала Луиза Браун. Девочка родилась в Великобритании в 1978 году.

За прошедшие десятилетия из экспериментальной процедуры ЭКО превратилось в общепризнанный метод лечения бесплодия. Сейчас в мире живет около 5 миллионов человек, которые были зачаты в пробирке.

Лариса Гракович, врач:

Работа репродуктолога – одна из наиболее благодатных работ. Ты видишь свой результат. Когда уходят с маленькой фотографией на УЗИ, что есть беременность, а приходит уже с ребенком.

Когда жизнь обретает смысл. История белоруски, родившей двоих сыновей с помощью ЭКО

Метод ЭКО используется в Беларуси с 1994 года. Если раньше эта процедура, ввиду стоимости, была лишь для избранных, то сегодня она стала в разы доступнее. В нашей стране даже выдают льготные кредиты на ЭКО, а эффективность метода не уступает мировой.