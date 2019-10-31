Лучших работников наградили в Могилёве в рамках акции «Мы – вместе»

Новости Беларуси. Профсоюзная акция «Мы – вместе» началась в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект должен привлечь внимание избирателей к предстоящим парламентским выборам.

Профсоюзы традиционно участвуют на всех этапах избирательной кампании. От ФПБ зарегистрировано более 900 наблюдателей. Открытием программы стало награждение трудовых династий, лучших работников, ветеранов труда и молодых специалистов. Так, семья Муравских насчитывает почти 200 лет трудового стажа на «Могилёвхимволокно».

Зоя Муравская, представительница трудовой династии ОАО «Могилёвхимволокно»:

Да мы всегда вместе. Работаем вместе, на выборы вместе пойдём. Мы семья дружная.

Викентий Муравский, представитель трудовой династии ОАО «Могилёвхимволокно»:

Я там работаю 41 год. Начинал токарем, сейчас 20 лет – начальник механического цеха. Уже племянник в термическом отделе работает, сын – старшим мастером. На выборах будем выбирать кандидатов, которые будут защищать интересы, наше «Химволокно».