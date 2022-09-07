Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Гомельской и Минской областях

Новости Беларуси. В Беларуси длительное отсутствие дождей привело к запрету на посещение лесов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красный уровень пожарной опасности объявлен в Гомельской и Минской областях. Об этом сообщили в Белгидромете.

Высокая температура воздуха, низкая относительная влажность и значительный дефицит осадков в августе поспособствовали развитию чрезвычайной пожарной опасности. Запрет на посещение лесов действует практически по всей стране, ведь в таких погодных условиях достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар.

Причиной возгораний в большинстве случаев становится человеческий фактор. Спасатели призывают людей быть осторожными при обращении с огнем, не жечь костры и соблюдать правила противопожарной безопасности.