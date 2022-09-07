Прямой эфир

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Гомельской и Минской областях

07 сентября 2022 06:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси длительное отсутствие дождей привело к запрету на посещение лесов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красный уровень пожарной опасности объявлен в Гомельской и Минской областях. Об этом сообщили в Белгидромете.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в Гомельской и Минской областях-1

Высокая температура воздуха, низкая относительная влажность и значительный дефицит осадков в августе поспособствовали развитию чрезвычайной пожарной опасности. Запрет на посещение лесов действует практически по всей стране, ведь в таких погодных условиях достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар.

Причиной возгораний в большинстве случаев становится человеческий фактор. Спасатели призывают людей быть осторожными при обращении с огнем, не жечь костры и соблюдать правила противопожарной безопасности.

# Пожар # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сезон заготовки сахарной свёклы начался в Беларуси
07 сентября 2022 06:22

Сезон заготовки сахарной свёклы начался в Беларуси

Быховский джем и бобруйский зефир. Куда уходят яблоки из пунктов приёма и сколько можно выручить за килограмм?
06 сентября 2022 21:05

Быховский джем и бобруйский зефир. Куда уходят яблоки из пунктов приёма и сколько можно выручить за килограмм?

«Очень важно показывать пример через наши проекты». Лукьянов о БРСМ и контакте с молодым поколением
06 сентября 2022 20:19

«Очень важно показывать пример через наши проекты». Лукьянов о БРСМ и контакте с молодым поколением