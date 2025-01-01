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Чрезвычайных происшествий и ситуаций в новогоднюю ночь в Беларуси не допущено – МВД

01 января 2025 10:40
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По всей стране прошло более полутора тысяч праздничных мероприятий. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах их проведения не допущено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чрезвычайных происшествий и ситуаций в новогоднюю ночь в Беларуси не допущено – МВД-2

Оперативная обстановка оставалась контролируемой, сообщили в МВД. Там уточнили, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. Делается все для предупреждения и пресечения противоправных действий.

Чрезвычайных происшествий и ситуаций в новогоднюю ночь в Беларуси не допущено – МВД-4

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси, начальник милиции общественной безопасности:
Особое внимание правоохранители уделяли вопросам обеспеченности личной, имущественной и дорожной безопасности. Оперативная обстановка в стране находится под контролем. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Министерство внутренних дел благодарит граждан за понимание и культурное поведение. Сотрудники милиции ориентированы на незамедлительное реагирование на поступающие сообщения в органы внутренних дел и оказание помощи гражданам. 

Если по линии правоохранителей все прошло спокойно, то вот медикам и спасателям работы прибавилось. В новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с пиротехникой травмы получили 15 человек. В больницы люди попали с тяжелыми ожогами, повреждениями глаз и потерей конечностей. Все это результат несоблюдения элементарных правил безопасности.

# Новый год # МВД Беларуси

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