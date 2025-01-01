1 января 2001 года в эфир вышел первый выпуск столичных новостей на СТВ

Для телеканала СТВ Новый год – двойной праздник. Именно сегодня отмечается наш день рождения. Первого января 2001 года в эфир вышел первый выпуск столичных новостей, а с 2005-го география вещания расширилась на всю страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в управлении нашей телекомпании еще и телеканал РТР-Беларусь.

На протяжении почти четверти века огромная команда телевизионщиков создает программы, которые смотрит вся страна. Нестандартные идеи, передовые технологии и новые телешедевры. В начале этого телесезона вещание СТВ дополнил информационный вечер – в огромной студии в 300 квадратных метров телевизионный дуэт ведущих взвешенно и объективно рассказывает о главных событиях дня в стране и за ее пределами.

Не только новостные, но и развлекательные проекты во многом формируют вкусы и предпочтения разных поколений зрителей. Каждое воскресное утро в эфире РТР-Беларусь изучаем «Рецепты настоящего белоруса».

Уже два года собираем представительниц народных профессий и заявляем о них на всю страну. Самое женское реалити-шоу «Есть девчонка одна» получает признание не только зрителей, но и профессионалов. Спецприз «Телевершины» от Белорусского союза женщин тому доказательство.

СТВ покоряет как теле-, так и интернет-аудиторию. Авторский стрим нашего политического обозревателя Григория Азаренка привлекает зрителей многих стран. Проект «Азаренок.Напрямую» в топе по цитируемости.